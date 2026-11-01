Кирил Вълчев: Разчитам, че тази неделя българите ще гласуват

Индикациите са, че тази неделя избирателната активност ще е по-висока от миналата. Такова мнение изрази пред журналисти кандидатът за вицепрезидент Кирил Вълчев малко, след като упражни правото си на глас.

Той напомни, че през 1922 г. предците ни са избрали 1 ноември за Ден на народните будители, когато се празнуват големите българи.

Вълчев напомни и завета на Паисий Хилендарски, който призовава да не се срамуваме от българското и не се водят по чуждото.

"Най-важното е да започнем да разговаряме и да търсим съгласие", допълни Вълчев.

Очевидно е, че сме сбъркали някъде след като не сме успели да мотивираме повече българи да излязат да гласуват, каза още Кирил Вълчев.