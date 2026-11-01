План „Б“ на Тръмп: Белия дом се готви за управление без Конгреса

Белият дом на президента Доналд Тръмп е прекарал месеци в подготовка за евентуална победа на Демократическата партия на междинните избори за Конгреса. Администрацията разработва планове как да продължи да прокарва основни части от програмата си чрез изпълнителната власт (президентски укази), пише Ройтерс в свой материал по темата.

Висши служители, сред които заместник-началникът на политическия кабинет Стивън Милър и директорът по бюджета Ръсел Воут, работят съвместно с Правния съвет на Белия дом още от април. Целта им е да идентифицират изпълнителни действия в сферата на имиграцията, митата, жилищните разходи и федералните разходи, които Тръмп би могъл да предприеме без одобрението на Конгреса.

Планирането подчертава парадокса на предстоящите във вторник междинни избори: поемането на контрола над Конгреса би дало на демократите властта да разследват Тръмп, да блокират законодателството му и да ограничават бюджетните му приоритети. Тръмп обаче ще запази широка изпълнителна власт над търговията, външната политика и федералната бюрокрация, която вече използва агресивно по време на втория си мандат.

За да обърнат крехкото мнозинство на републиканците (218 срещу 214 гласа в Камарата на представителите и 53 срещу 47 в Сената), на демократите им е нужен нетен принос от по четири места и в двете камари. Проучванията на общественото мнение сочат, че демократите са фаворити за спечелването на Камарата на представителите, докато надпреварата за Сената остава твърде оспорвана, за да бъде прогнозирана.

Тръмп вече тества границите на президентската власт след завръщането си на поста през януари 2025 г.. Той използва изпълнителни заповеди за налагане на всеобхватни мита, затягане на имиграционния контрол, съкращаване на федералната администрация и преследване на външнополитически цели, включително войната срещу Иран, без одобрението на Конгреса или приемането на нови закони. Голямото изключение бе мащабният му пакет от данъчни облекчения и съкращения на разходите, който бе приет от контролирания от републиканците Конгрес и подписан от президента през юли 2025 г..

Конгресът, контролиран от демократите, все пак би могъл да създаде сериозни пречки. Мнозинство в Сената би им позволило да блокират съдебните и изпълнителните номинации на Тръмп, включително за Върховния съд. Демократите могат да откажат да гласуват и закони, подкрепяни от Тръмп, но той от своя страна има право на вето, което трудно би било преодоляно без мнозинство от две трети.