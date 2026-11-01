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Икономика

Криптоатаката на века: Binance е покрила 90% от откраднатите активи за 6,3 млрд. долара

Криптоатаката на века: Binance е покрила 90% от откраднатите активи за 6,3 млрд. долара

Осигуряването на останалите 10% в необходимите количества може да отнеме повече време

Най-голямата борса за криптовалути в света Binance съобщи, че е покрила 90% от активите на стойност 6,3 млрд. долара, откраднати при хакерска атака в четвъртък, предаде Би Би Си. Осигуряването на останалите 10% в необходимите количества може да отнеме повече време, уточняват от компанията.

Борсата потвърди ангажимента си да компенсира изцяло загубите от предполагаемата най-голяма кражба в историята на криптосектора. За целта е заделила над 6,34 млрд. долара собствени средства.

„Binance ще поеме финансовите последици от кражбата на тези средства, а не нашите потребители“, заяви компанията в събота.

В актуализация в неделя борсата съобщи, че тегленията през няколко от мрежите ѝ са възстановени. Те бяха спрени след атаката, като компанията предварително обяви, че възобновяването им ще става поетапно.

ФБР обвини Северна Корея

Федералното бюро за разследване заяви в събота, че Северна Корея стои зад атаката. Според службата хакерите са започнали да преобразуват откраднатите активи в криптовалутата етер, използвана в мрежата Ethereum. Очаква се след това средствата да бъдат конвертирани отново чрез услуги за децентрализирани финанси и незабавна размяна.

Две компании за анализ на криптоактиви по-рано са съобщили пред Би Би Си, че разполагат с убедителни данни, насочващи към подкрепяната от севернокорейската държава хакерска група Lazarus, известна и като TraderTraitor. Последното име е посочено изрично и от ФБР.

Американският президент Доналд Тръмп обаче заяви пред журналисти в събота вечерта, че САЩ все още не са сигурни кой е извършителят.

„Проучваме случая. Не знаем дали е Северна Корея, но ако е тя, ще разговаряме със Северна Корея за това“, каза той.

Пхенян винаги е отричал участие в подобни атаки.

Компанията използва собствени резерви

Binance посочва, че е попълнила откраднатите активи чрез различни фондове и средства от собствения си корпоративен резерв. Според компанията са покрити всички наличности в биткойн, етер и Tether, както и в още седем широко търгувани криптоактива.

Предполага се, че кражбата е най-голямата в историята, надхвърляйки атаката срещу борсата Bybit през 2025 г., при която бяха откраднати 1,5 млрд. долара. И за нея ФБР обвини Северна Корея.

Компрометиран лаптоп и допълнителни пробиви

Първоначалното разследване на Binance е показало, че е бил компрометиран лаптопът на инженер, което е позволило извършването на неразрешени тегления. По-късно компанията съобщи, че са открити и „допълнителни точки на пробив“.

Съглавният изпълнителен директор на Binance Ричард Тенг заяви, че атаката е извършена от повече от един човек. По думите му хакерите са използвали сложни методи за прикриване на следите си, включително „механизъм за самоунищожение“.

В петък борсата обяви, че е замразила около 3 млрд. долара от откраднатите активи в сътрудничество с правоохранителни органи, компании за анализ и партньори.

Разследването продължава. Американската Сикрет сървис също съобщи, че работи денонощно с партньори от частния сектор за установяване, замразяване, проследяване и възстановяване на откраднатите средства.

Основана в Китай през 2017 г., Binance позволява покупка, продажба и търговия с цифрови активи. По оценки платформата има стотици милиони потребители по света.

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