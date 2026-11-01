Разнопосочно движение на горивата: Бензинът надолу, дизелът и газта нагоре

Разнопосочно движение на цените на горивата у нас през последния месец. Докато най-масовият бензин А95 поевтинява с 7 евроцента за литър, дизелът, пропан-бутанът и метанът отчитат поскъпване.

Това показват данните на специализираната платформа Fuelo. Най-осезаемо е понижението при бензин А95. За последния месец средната му цена е спаднала от 1,68 евро до 1,61 евро за литър. Това представлява намаление от 4,17%. Поевтиняване има и при премиум бензина А98. Неговата цена е намаляла с 5 евроцента за литър, или с 2,65%.

При дизеловото гориво обаче тенденцията е обратна. Средната цена се е увеличила с 2 евроцента за литър, което представлява ръст от 1,05%. Към 1 ноември дизелът се продава средно за 1,92 евро за литър.

По-сериозно увеличение се наблюдава при пропан-бутана. За последния месец цената му е нараснала с 4 евроцента за литър, или с 6,56%, достигайки 0,65 евро. Метанът също поскъпва. Увеличението е с 5 евроцента за килограм, или 3,55%, като средната цена вече достига 1,46 евро.

Според данните на Fuelo движението на цените за последния месец е следното:

- Бензин А95: от 1,68 до 1,61 евро/литър (-4,17%);

- Бензин А98: понижение с 2,65%;

- Дизел: от 1,90 до 1,92 евро/литър (+1,05%);

- Пропан-бутан: от 0,61 до 0,65 евро/литър (+6,56%);

- Метан: от 1,41 до 1,46 евро/кг (+3,55%).

Данните очертават различни тенденции на пазара на горива у нас. Най-сериозно процентно поскъпване се отчита при автомобилната газ, докато бензинът продължава да поевтинява. Въпреки спада при бензина обаче разходите за собствениците на дизелови и газови автомобили остават под натиск.