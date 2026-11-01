Новини
Търси
Подкаст
Икономика

ОПЕК+ запазва нивата на добив на петрол за декември

ОПЕК+ запазва нивата на добив на петрол за декември
Pixabay

Провеждащото се днес заседание на седемте страни – Саудитска Арабия, Русия, Ирак, Кувейт, Алжир, Казахстан и Оман – идва в момент, в който членките от Персийския залив се опитват да увеличат износа си, блокиран от месеци заради конфликта

Страните производителки на петрол от ОПЕК+ са напът да запазят без промяна целите си за добив на суров петрол за месец декември. Това се очаква да бъде решено на онлайн среща в неделя, докато картелът все още се бори с нарушенията в износа, предизвикани от войната между САЩ и Иран, предава Ройтерс.

Седемте основни държави членки на ОПЕК+ са се договорили по принцип да не променят производството за следващия месец, разкриха трима източници пред Ройтерс. Това съвпада с пазарните очаквания, че нови корекции в петролната политика няма да има преди следващата година.

Провеждащото се днес заседание на седемте страни – Саудитска Арабия, Русия, Ирак, Кувейт, Алжир, Казахстан и Оман – идва в момент, в който членките от Персийския залив се опитват да увеличат износа си, блокиран от месеци заради конфликта. Въпреки това повечето от тях все още изпомпват количества далеч под заложените цели.

ОПЕК+ обединява Организацията на страните износителки на петрол и съюзници, предвождани от Русия. Алиансът повишаваше производствените си цели през по-голямата част от 2026 г., а през септември завърши поетапното възстановяване на съкратения пазарен обем от 1,65 милиона барела на денонощие, договорен първоначално през 2023 г. На предишните си срещи групата остави непроменени квотите за октомври и ноември.

Още през юли Ройтерс прогнозира, че ОПЕК+ вероятно няма да предприема промени през четвъртото тримесечие, тъй като насочва фокуса си към преговорите за квотите за 2027 г.

В момента картелът поддържа друго споразумение за ограничаване на добива с близо 2 милиона барела на денонощие, което остава в сила за повечето членки до края на 2026 г. Преди да бъдат определени базовите нива за 2027 г., които ще формират бъдещите квоти и плановете за постепенно отпадане на ограниченията, ОПЕК+ трябва да завърши прегледа на производствения капацитет на всяка страна до края на тази година.

Още по темата

Цената на петрола на ОПЕК надскочи 124 долара за барел

Цената на петрола на ОПЕК надскочи 124 долара за барел

ОПЕК+ увеличава тавана за добив на петрол и през септември

ОПЕК+ увеличава тавана за добив на петрол и през септември

ОПЕК+ повишава добива на петрол на фона на пазарен натиск

ОПЕК+ повишава добива на петрол на фона на пазарен натиск

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Икономика

Разнопосочно движение на горивата: Бензинът надолу, дизелът и газта нагоре

Разнопосочно движение на горивата: Бензинът надолу, дизелът и газта нагоре

Русия удължи забраната за износ на дизелово гориво до януари 2027 г.

Русия удължи забраната за износ на дизелово гориво до януари 2027 г.

Русия преговаря с четири африкански държави за изграждането на атомни електроцентрали

Русия преговаря с четири африкански държави за изграждането на атомни електроцентрали

Гърция удължава субсидиите за горивата до 15 ноември, мярката ще струва 35 млн. евро

Гърция удължава субсидиите за горивата до 15 ноември, мярката ще струва 35 млн. евро

Златото и среброто поевтиняха до най-ниските си нива от близо година

Златото и среброто поевтиняха до най-ниските си нива от близо година

Водещи

Котел отбелязва Деня на народните будители и празника на града

Котел отбелязва Деня на народните будители и празника на града

  • Току-що
Радан Кънев: Не подценявайте българските граждани, предрешени избори няма

Радан Кънев: Не подценявайте българските граждани, предрешени избори няма

Затвориха пътя за Юндола заради свличане на настилката

Затвориха пътя за Юндола заради свличане на настилката

Тити Папазов обяви какъв е планът за участие на Везенков срещу Дания

Тити Папазов обяви какъв е планът за участие на Везенков срещу Дания

  • Преди 9 минути
Арестуваха шефа на криминалната полиция в Сърбия заради разследване на убийство

Арестуваха шефа на криминалната полиция в Сърбия заради разследване на убийство

  • Преди 18 минути
Българите в Нидерландия гласуват в 24 секции, отчита се засилен интерес в три града

Българите в Нидерландия гласуват в 24 секции, отчита се засилен интерес в три града

  • Преди 19 минути
По-висока е избирателната активност в Турция

По-висока е избирателната активност в Турция

  • Преди 19 минути
ЦСКА пусна билетите за гостуването на Панатинайкос в Атина

ЦСКА пусна билетите за гостуването на Панатинайкос в Атина

  • Преди 21 минути
Възрастен мъж от Белица не успя да гласува с машина и напусна разстроен

Възрастен мъж от Белица не успя да гласува с машина и напусна разстроен

От Русе до Нобеловия връх: светът на Елиас Канети

От Русе до Нобеловия връх: светът на Елиас Канети

  • Преди 24 минути
ЕК подкрепи Туск в ескалиращата конституционна криза в Полша

ЕК подкрепи Туск в ескалиращата конституционна криза в Полша

  • Преди 25 минути
Смъртта на Слави Бинев прогони треньора на националния отбор по таекуондо

Смъртта на Слави Бинев прогони треньора на националния отбор по таекуондо

  • Преди 30 минути
Провериха 15 турски автобуса във Велико Търново след съмнения за „изборен туризъм“

Провериха 15 турски автобуса във Велико Търново след съмнения за „изборен туризъм“

Семен Новиков остана без треньор след олимпийската и световната титла

Семен Новиков остана без треньор след олимпийската и световната титла

  • Преди 36 минути
ОПЕК+ запазва нивата на добив на петрол за декември

ОПЕК+ запазва нивата на добив на петрол за декември

  • Преди 40 минути