ОПЕК+ запазва нивата на добив на петрол за декември

Страните производителки на петрол от ОПЕК+ са напът да запазят без промяна целите си за добив на суров петрол за месец декември. Това се очаква да бъде решено на онлайн среща в неделя, докато картелът все още се бори с нарушенията в износа, предизвикани от войната между САЩ и Иран, предава Ройтерс.

Седемте основни държави членки на ОПЕК+ са се договорили по принцип да не променят производството за следващия месец, разкриха трима източници пред Ройтерс. Това съвпада с пазарните очаквания, че нови корекции в петролната политика няма да има преди следващата година.

Провеждащото се днес заседание на седемте страни – Саудитска Арабия, Русия, Ирак, Кувейт, Алжир, Казахстан и Оман – идва в момент, в който членките от Персийския залив се опитват да увеличат износа си, блокиран от месеци заради конфликта. Въпреки това повечето от тях все още изпомпват количества далеч под заложените цели.

ОПЕК+ обединява Организацията на страните износителки на петрол и съюзници, предвождани от Русия. Алиансът повишаваше производствените си цели през по-голямата част от 2026 г., а през септември завърши поетапното възстановяване на съкратения пазарен обем от 1,65 милиона барела на денонощие, договорен първоначално през 2023 г. На предишните си срещи групата остави непроменени квотите за октомври и ноември.

Още през юли Ройтерс прогнозира, че ОПЕК+ вероятно няма да предприема промени през четвъртото тримесечие, тъй като насочва фокуса си към преговорите за квотите за 2027 г.

В момента картелът поддържа друго споразумение за ограничаване на добива с близо 2 милиона барела на денонощие, което остава в сила за повечето членки до края на 2026 г. Преди да бъдат определени базовите нива за 2027 г., които ще формират бъдещите квоти и плановете за постепенно отпадане на ограниченията, ОПЕК+ трябва да завърши прегледа на производствения капацитет на всяка страна до края на тази година.