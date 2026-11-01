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Четири контейнера дрейфуват източно от Бургас, предупредиха корабите за опасност

Четири контейнера дрейфуват източно от Бургас, предупредиха корабите за опасност
БТА

Контейнерите са забелязани тази сутрин в 10:55 ч. българско време

Четири свободно плаващи контейнера са установени в Черно море, източно от Бургаския залив. Те представляват потенциална опасност за корабоплаването, предупреждават от Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“.

Информацията е публикувана в системата за управление на корабния трафик. Контейнерите са забелязани тази сутрин в 10:55 ч. българско време.

Към мореплавателите е отправен призив да преминават през района с повишено внимание и да спазват безопасно разстояние.

Произходът и товарът остават неизвестни

Засега няма потвърдена информация откъде са паднали контейнерите и какво съдържат. Възможно е те да са от контейнеровоза „Contship Jet“, потънал югоизточно от Варна, но тази връзка не е установена.

Според информацията на институциите част от контейнерите на потъналия кораб съдържат битова химия, литиево-йонни батерии, запалими газове и течности и други опасни вещества.

В предоставената информация няма данни за установено замърсяване на водата от четирите дрейфуващи контейнера.

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