Контейнеровоз потъна край Ормузкия пролив след удар със снаряд

Контейнеровоз потъна в близост до Ормузкия пролив, след като бе ударен от снаряд, предава Ройтерс. В същото време друг кораб за сухи товари, повреден при предишна атака, също потъва.

Контейнеровозът GFS Pride, плаващ под флага на Сингапур и с малък капацитет от 2824 TEU (20-футов еквивалент), е потънал, уточниха източниците.

„Търговският кораб „GFS PRIDE“ е докладван за потънал с плаващи контейнери... отправя се предупреждение към моряците“, посочва Хидрографската служба на Пакистан в навигационно известие до корабите с дата 14 октомври. Базираният в Обединените арабски емирства (ОАЕ) мениджър на плавателния съд GFS Ship Management FZE не бе открит веднага за коментар.

Загубата на GFS Pride бележи втория потънал кораб от началото на войната между САЩ и Иран, започнала на 28 февруари, сочат данни на Международната морска организация към ООН.

При отделен инцидент, плаващият под флага на Антигуа и Барбуда кораб Cape Dao също потъва близо до пролива, след като бе ударен от снаряд на 23 септември, допълват източниците. Базираният в ОАЕ мениджър на плавателния съд Peonies Shipmanagement FZE не бе открит веднага за коментар.

„Има информация, че плаващият под флага на Антигуа и Барбуда бълкер CAPE DAO, първоначално ударен на 23 септември, потъва след неуспешен опит за спасяване“, посочи в сряда британската група за управление на морския риск Vanguard.

Иран внедрява нови тактики за вземане на прицел на кораби, плаващи през Ормузкия пролив, в стремежа си да поддържа високи цените на петрола и да повлияе на междинните избори в САЩ, заявиха пред Ройтерс двама висши ирански служители.