Европейските страни, за разлика от Съединените щати, които търсят мирно решение, правят всичко възможно, за да удължат военните действия в Украйна, заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков на брифинг преди среща с руския президент по киберсигурност, предаде ТАСС.

"Европейците предприемат различен подход: те правят всичко възможно, за да гарантират, че тази война ще продължи", каза той.

"Саботаж на споразумение в Украйна от страна на европейците е възможен", добави той.