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Кремъл: ЕС прави всичко възможно, за да удължи войната в Украйна, за разлика от САЩ

Кремъл: ЕС прави всичко възможно, за да удължи войната в Украйна, за разлика от САЩ
Снимка: AP/БТА

Говорителят на Кремъл заяви, че европейците предприемат различен подход към конфликта и че е възможен саботаж на споразумение за Украйна.

Европейските страни, за разлика от Съединените щати, които търсят мирно решение, правят всичко възможно, за да удължат военните действия в Украйна, заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков на брифинг преди среща с руския президент по киберсигурност, предаде ТАСС.

"Европейците предприемат различен подход: те правят всичко възможно, за да гарантират, че тази война ще продължи", каза той.

"Саботаж на споразумение в Украйна от страна на европейците е възможен", добави той.

 

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