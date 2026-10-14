Кремъл: ЕС прави всичко възможно, за да удължи войната в Украйна, за разлика от САЩ
Говорителят на Кремъл заяви, че европейците предприемат различен подход към конфликта и че е възможен саботаж на споразумение за Украйна.
Европейските страни, за разлика от Съединените щати, които търсят мирно решение, правят всичко възможно, за да удължат военните действия в Украйна, заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков на брифинг преди среща с руския президент по киберсигурност, предаде ТАСС.
"Европейците предприемат различен подход: те правят всичко възможно, за да гарантират, че тази война ще продължи", каза той.
"Саботаж на споразумение в Украйна от страна на европейците е възможен", добави той.