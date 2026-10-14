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Столичен клуб остана без треньор след болезнена загуба

Столичен клуб остана без треньор след болезнена загуба
БТА

Шимао Фрейташ напусна Септември след драмата с Дунав

Септември София остана без старши треньор, след като Шимао Фрейташ подаде оставка. Новината беше потвърдена пред Gong.bg от спортния директор на клуба Кристиян Добрев.

Решението на португалския специалист идва часове след болезнената загуба с 2:3 от Дунав Русе. Септември водеше с 2:0, пропусна две дузпи и допусна пълен обрат с решаващ гол в 89-ата минута.

По думите на Добрев ръководството не е планирало треньорска смяна. Фрейташ не е посочил конкретен футболен мотив за оттеглянето си.

„Той каза, че подава оставка. Попитах го защо го прави, при положение че ние не искаме треньорска рокада. Не изтъкна конкретна футболна причина“, заяви спортният директор.

„Каза единствено, че когато хората в едно семейство гледат в различни посоки, е най-добре да се разделят“, добави Добрев.

Септември вече работи по намирането на заместник. В клуба имат готовност да поверят отбора на временен наставник, ако не успеят бързо да постигнат споразумение за постоянен старши треньор.

„В момента сме в процес на търсене. В Септември винаги е имало хора, които могат да реагират и да поемат отбора, независимо дали говорим за временен или постоянен наставник“, обясни ръководителят.

Добрев отправи и сериозни критики към съдийството в двубоя срещу Дунав. Според него при първия гол на русенци е имало нарушение и засада заради блокиране на вратаря на Септември.

Той коментира и отмененото попадение на столичани при резултат 2:2. Малко след него Дунав реализира победния си гол.

„Освен че нямаме късмет, съдийските решения също са в наш ущърб. При гола им за 1:2 имаше блокада на вратаря ни, което според нас е засада. След това вкарахме за 3:2, попадението беше отменено, а в следващата атака те отбелязаха победния гол“, каза Добрев.

„Представете си подобно съдийство срещу Левски или ЦСКА. Още на следващия ден реферът вероятно сам щеше да се откаже“, завърши спортният директор на Септември.

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