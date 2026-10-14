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Сабаленка отпадна в Ухан, въпреки че спаси 9 мачбола

Сабаленка отпадна в Ухан, въпреки че спаси 9 мачбола
БТА

Бившата номер 1 в света загуби от Ан Ли (САЩ) след 6:3, 4:6, 6:7(5)

Трикратната шампионка Арина Сабаленка допусна поражение още в първия си двубой на турнира по тенис от сериите УТА 1000 в Ухан (Китай) с награден фонд 4 088 211 долара. Водачката в схемата отстъпи на Ан Ли (САЩ) след 6:3, 4:6, 6:7(5) за 2 часа и 28 минути.

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Бившата номер 1 в света поведе след първи сет, в който се наложи да пробива наново, след като американката върна първоначалния й брейк. Във втората част Сабаленка поведе с 4:2, но загуби четири поредни гейма и допусна изравняване в общия резултат.

В решаващия сет, Ли реализира брейк и поведе с 4:1, след което Сабаленка поиска медицинско прекъсване. При 2:5 състезателката от Беларус отрази пет мачбола и още два при 4:5 по пътя към изравняване до 5:5. Въпреки всичко 26-годишната американка запази хладнокръвие и спечели тайбрека при общо десетия си мачбол в двубоя. Следващата съперничка на Ли ще бъде Джесика Тиен (Индонезия), която надигра Дария Снигур (Украйна) по-рано днес.

Миналогодишната финалистка Джесика Пегула (САЩ) пропиля три мачбола и допусна обрат срещу Елена Остапенко (Латвия) с 2:6, 6:7(7), 3:6. В третия кръг латвийката ще играе срещу победителката от двубоя между Лейла Фернандес (Канада) и Хан Ши (Китай).

Представителката на домакините Ханюй Гуо надигра американката Кейти Волинец с 6:4, 4:6, 7:6(3) в мач, продължил 3 часа и 6 минути, и ще играе срещу петата поставена Елина Свитолина (Украйна). Американката Ашлин Крюгер победи Ланлана Тарарудее (Тайланд) с 2:6, 6:1, 6:1 и си осигури сблъсък срещу седмата поставена Ига Швьонтек (Полша).

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