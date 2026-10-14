Омбудсманът: Пенсиите и помощите за хората с увреждания остават сред основните проблеми

Размерът на пенсиите остава сред основните причини за жалби до омбудсмана, а на следващо място са сигналите за обезщетенията за безработица, които не са били актуализирани и тази година. Това съобщи общественият защитник Велислава Делчева при представянето на годишния доклад за дейността на институцията през 2025 г. пред парламентарната комисия по труда, демографската и социалната политика.

По думите ѝ продължава да съществува очакването минималните пенсии да достигнат размера на линията на бедност.

Делчева подчерта, че хората с увреждания са сред най-честите податели на жалби, свързани с нарушени социални права. Тя определи проблемите в тази област като системни. От около 800 жалби, постъпили през миналата година, 288 са били свързани с процедурите на ТЕЛК. През настоящата година броят на сигналите по този въпрос вече достига 302.

Омбудсманът обърна внимание на продължителните процедури при обжалване на решенията на ТЕЛК, които могат да отнемат между осем и 12 месеца. През този период засегнатите хора могат да останат без пенсия и да изпаднат в тежко финансово положение.

Проблем остава и липсата на достъпна среда за хората с увреждания. Докато през миналата година жалбите по тази тема са били 36, през настоящата те вече са 56, посочи Делчева.

Тя открои и противоречие между разпоредби на Кодекса за социално осигуряване и Закона за здравето. Според изложеното от нея Законът за здравето позволява на хората с решения на ТЕЛК да продължат да получават пенсията си в пълен размер по време на обжалване. При оспорване на решението от медицинския контрол на Националния осигурителен институт обаче, по силата на разпоредбите на КСО, изплащането на съответните средства се спира.

Необходима е ежегодна актуализация на помощите за деца с увреждания

Делчева посочи и разлика в начина, по който се определя финансовата подкрепа за пълнолетните хора с увреждания и за децата с увреждания. Помощите за възрастните са обвързани с линията на бедност, която се актуализира ежегодно, докато подкрепата за децата се определя с бюджета за всяка година и невинаги се увеличава.

Според омбудсмана това поставя децата с увреждания в неблагоприятно положение и финансовата помощ за тях също трябва да се актуализира всяка година.

Председателят на парламентарната комисия по труда, демографската и социалната политика Венко Сабрутев коментира, че макар да има злоупотреби с решения на ТЕЛК, е важно хората с реални здравословни проблеми да не понасят последствията от опитите за измама на системата.

Омбудсманът отчита проблеми с детската защита и правосъдието

По време на заседанието бяха обсъдени и въпроси, свързани с насилието между деца, посегателствата на възрастни срещу деца и детското правосъдие.

Велислава Делчева открои два основни проблема в работата на институцията. Първият е, че пострадалите от насилие все още не възприемат омбудсмана като място, към което могат да потърсят помощ. Вторият е, че децата не познават достатъчно добре възможностите да се обърнат към обществения защитник.

За да промени това, институцията провежда посещения в училища и работи съвместно с неправителствени организации. Делчева заяви още, че детското правосъдие се нуждае от реформа заради остарялата нормативна уредба.

Сигнали за натиск от колекторски фирми и задлъжнялост сред младите

Сред проблемите, за които гражданите търсят съдействие от омбудсмана, са и действията на колекторски компании и фирми за бързи кредити.

По думите на Делчева хората се оплакват, че не получават информация при прехвърляне на задълженията си към друг кредитор, както и че от тях се търсят дългове с изтекла давност. Има сигнали за многократни телефонни обаждания и посещения на домашния адрес или на работното място, както и за нарастване на задълженията без достатъчно ясно обяснение.

Омбудсманът изрази загриженост и за нарастващата задлъжнялост сред младите хора. Тя посочи, че някои младежи теглят първите си кредити веднага след навършване на пълнолетие, преди да са започнали работа, за да си купят скъпи телефони. Това може да ги въвлече в продължителни финансови затруднения и да доведе до конфликти в семейството, отбеляза Делчева.

Голям интерес към въпросите около въвеждането на еврото

Омбудсманът отчете засилен интерес към приемните на институцията във връзка с въвеждането на еврото в България. По думите ѝ на отделни срещи са присъствали около 40 души, които са търсили информация какво ще се промени след 1 януари 2026 г.

След проведеното обсъждане годишният доклад за дейността на омбудсмана през 2025 г. беше приет от парламентарната комисия по труда, демографската и социалната политика със 17 гласа „за“ и един „против“.