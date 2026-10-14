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Елизара Янева с убедителна победа и място на четвъртфиналите в Майорка

Елизара Янева с убедителна победа и място на четвъртфиналите в Майорка
БТА

Българката загуби само четири гейма срещу Карол Моне.

Най-добрата българска тенисистка Елизара Янева се класира за четвъртфиналите на турнира на клей от сериите WTA 125 в Майорка. Надпреварата в Испания е с награден фонд 125 000 евро.

19-годишната пловдивчанка постигна категорична победа срещу французойката Карол Моне с 6:2, 6:2. Поставената под №7 Янева се нуждаеше от 78 минути, за да преодолее 210-ата в световната ранглиста.

Българката допусна по два пробива в двата сета, но компенсира със силна игра при посрещане. Тя спечели по четири от сервис геймовете на Моне във всяка от частите.

Въпреки че имаше трудности при собственото си подаване, Янева контролираше развоя на срещата. Тя не позволи на французойката да се възползва от своите възможности и приключи двубоя в два сета.

За място на полуфиналите българката ще се изправи срещу представителката на Малта Франческа Курми.

Успехът донесе на Янева 27 точки за световната ранглиста на WTA. През тази седмица тя заема рекордното в кариерата си 146-о място.

Другата българска представителка на сингъл Лидия Енчева ще играе по-късно днес срещу поставената под №1 Юлия Грабер от Австрия.

Янева ще стартира и в надпреварата на двойки. Заедно с украинката Анастасия Соболиева тя ще срещне участващите с „уайлд кард“ германки Нома Ноха Акуге и Жоел Лили Софи Стюр.

В турнира при дуетите ще участва и Лиа Каратанчева. Българката и французойката Естел Кашино ще започнат срещу водачките в схемата Ивон Кавайе-Реймерс от Испания и Лаура Пигоси от Бразилия.

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