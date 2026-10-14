Бившият депутат от ДПС Илия Илиев е задържан при акция на ГДБОП в Костинброд

Бившият народен представител от ДПС Илия Янков Илиев е задържан при полицейската акция в Костинброд, свързана с предполагаеми злоупотреби със средства от обществени поръчки във ВиК сектора, съобщава БТВ.

Специализираната операция на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ е насочена към проверка на данни за отклоняване на значителни финансови средства при изпълнението на обществени поръчки.

По предварителна информация действията на разследващите са свързани с т.нар. бургаска афера във ВиК сектора. По този случай беше задържан и обвинен областният председател на ДПС Христо Широков.

При акцията в Костинброд са открити големи суми пари и скъпи вещи. Проверяват се и луксозни имоти, които представляват интерес за разследването.

Илия Илиев е народен представител в 43-тото Народно събрание от 2014 до 2017 г. Той е избран от листата на ДПС в Ямбол и е бил член на парламентарната група на движението.

През януари 2017 г. Софийската градска прокуратура съобщава, че е внесла обвинителен акт срещу Илиев и още трима души по дело за предполагаемо източване на средства от Национална компания „Железопътна инфраструктура“. Това производство е отделно от настоящото разследване.

Към момента няма официално обявени подробности за конкретната роля на бившия депутат в проверяваните предполагаеми злоупотреби във ВиК сектора.