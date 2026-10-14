Микел Мерино: Арсенал може да спечели четири трофея

Полузащитникът на Арсенал Микел Мерино вярва, че отборът разполага с необходимите качества, за да се бори за четири трофея през настоящия сезон.

Лондончани се представят силно в Шампионската лига, а испанският национал не скри задоволството си от постигнатите резултати. Той обаче подчерта, че всеки успех в турнира изисква максимални усилия.

„Поредицата ни е невероятна и знаем, че пишем история в Шампионската лига. В същото време осъзнаваме колко трудно се печелят тези мачове“, заяви Мерино пред Sky Sports.

„Затова отдаваме голямо значение и признание на постигнатото от отбора“, допълни полузащитникът.

Мерино е убеден, че Арсенал може да се бори за отличия във всички турнири. По думите му представянето през миналия сезон е доказало, че съставът вече е близо до необходимото ниво.

„Абсолютно вярваме, че можем да спечелим четири трофея. Това е нашият манталитет и основната ни цел. През миналия сезон бяхме изключително близо и това ни показа, че сме напълно готови“, каза испанецът.

Той добави, че амбициите на футболистите съвпадат с очакванията на мениджъра и привържениците. Целта пред отбора е да атакува както титлата във Висшата лига, така и трофея в Шампионската лига.

„Стремежът ни е да триумфираме в Шампионската лига и във Висшата лига - да спечелим абсолютно всичко. Това иска мениджърът, това искат феновете, а ние имаме същото желание“, заяви Мерино.

„Сега всичко опира до детайлите и до способността да бъдем концентрирани и готови в ключовите моменти“, завърши футболистът на Арсенал.