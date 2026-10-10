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Илия Груев предупреди Арсенал: Нямаме намерение серията ни да приключи

Илия Груев предупреди Арсенал: Нямаме намерение серията ни да приключи
АП/БТА

Българският национал се завърна след контузия и вярва, че непобеденият Лийдс може да изненада шампиона на „Емиратс“

Илия Груев демонстрира увереност преди тежкото гостуване на Лийдс срещу Арсенал във Висшата лига. Двубоят на „Емиратс“ е днес от 14:30 часа българско време, а българският национал категорично заяви, че „белите“ искат да продължат серията си без поражение.

„Искаме да продължим и нямаме намерение серията ни да приключи“, заяви Груев пред Capital Football.

Лийдс не познава вкуса на загубата след първите пет кръга от сезона. Тимът на Даниел Фарке има две победи и три равенства, което дава увереност на отбора преди сблъсъка с действащия шампион.

Арсенал влиза в мача след тежкото поражение с 0:3 от Брайтън преди паузата за националните отбори. Груев обаче не смята, че това непременно прави задачата на Лийдс по-лесна.

„Винаги е трудно срещу Арсенал. На всичкото отгоре те ще бъдат много мотивирани да се върнат на победния път. Мачът идва и след дълга международна пауза. Подхождаме с голям фокус, но всички знаем колко трудно е срещу тях“, коментира халфът.

За 26-годишния футболист срещата е специална и заради завръщането му след сериозна контузия. Той вече натрупа игрови минути и с националния отбор на България.

„Страхотно е да се върна и съм щастлив, че отново съм във форма. Това е много важно за мен, след като преминах през толкова трудна контузия. Натрупах и минути с националния отбор. Да видим какво ще се случи.“

Груев призна, че желанието му е да получава повече игрово време, но постави резултатите на Лийдс над личните си амбиции.

„Разбира се, целта ми е да играя. Момчетата обаче се справят наистина добре и резултатите на отбора го показват. Най-важното е тимът да продължи да се развива.“

Българският национал вярва, че опитът му във Висшата лига може да бъде полезен на съотборниците му в предстоящите трудни двубои.

„Надявам се да помогна на отбора и да предам колкото е възможно повече от опита, който имам във Висшата лига. Нищо не е невъзможно във футбола и това важи и за мача срещу Арсенал“, завърши Груев.

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