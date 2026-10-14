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Васил Терзиев спечели окончателно делото за поръчката за чистотата в три района на София

Васил Терзиев спечели окончателно делото за поръчката за чистотата в три района на София
Снимка: БТА

ВАС потвърди прекратяването на процедурата за сметосъбиране в "Средец", "Лозенец" и "Студентски"

Столичната община спечели окончателно съдебния спор за прекратяването на обществената поръчка за сметосъбиране и почистване в Зона 1, обхващаща районите "Средец", "Лозенец" и "Студентски". Това съобщи кметът на София Васил Терзиев, след като Върховният административен съд (ВАС) потвърди законосъобразността на действията на общинската администрация.

"С това решение Върховният административен съд доказа, че нашата последователна позиция бе юридически и икономически издържана. Ние отказахме да подпишем дългосрочни договори при условията на монопол и оферти с цена, надвишаваща неколкократно пазарната логика. Не се огънахме пред натиска и доказахме, че Столичната община ще определя правилата в интерес на гражданите, а няма да приема изнудване."

С окончателното решение се отваря пътят за обявяване на нова обществена поръчка за трите района. В следващия конкурс общината планира да заложи по-високи изисквания за качество, задължително използване на модерна техника, повече механизирано почистване и по-строги санкции при неизпълнение.

От общината уверяват, че сметосъбирането и почистването в Зона 1 и Зона 7 продължават да се извършват регулярно и по график, без риск за поддържането на чистотата.

С Решение № 10063 от 14 октомври 2026 г. ВАС е потвърдил, че действията на общинската администрация са законосъобразни и са насочени към защитата на обществения интерес и средствата на софиянци. Предстои окончателното произнасяне на съда и по казуса за Зона 7, която включва районите "Възраждане", "Оборище" и централната част на "Триадица".

Решението следва актовете на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) от август тази година — № 757 и № 758. С тях комисията също потвърди прекратяването на процедурите за Зона 1 и Зона 7. В мотивите си КЗК посочва, че общината е упражнила правомерно оперативната си самостоятелност, за да осигури реална конкуренция и ефективно изразходване на публичните средства.

При провеждането на голямата обществена поръчка за чистотата на София, след отстраняването на участници с непрозрачни оферти, в Зона 1 и Зона 7 е останал само по един кандидат. Ценовите предложения на двамата кандидати са били значително по-високи от сумите, които общината впоследствие е договорила за временното обслужване.

Вместо да сключи петгодишни договори при тези условия, Столичната община е прекратила процедурите и е осигурила временното обслужване чрез анекси.

Цената по временните договори е 209 лв. за тон - почти два пъти по-ниска от предложените от кандидатите над 340-370 лв. за тон. Този ценови аргумент е сред основните мотиви на общината да защити решението си за прекратяване на процедурите и да подготви нов конкурс за услугите по почистването.

 

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