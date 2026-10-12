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София на върха на Европа: Избраха я за най-добрия град за кратка почивка

София на върха на Европа: Избраха я за най-добрия град за кратка почивка
Столична община

Българската столица зае първото място сред 64 дестинации след гласуване с участието на над 11 600 души

София спечели първото място в международната класация Best City Break in Europe 2027 на туристическата организация European Best Destinations. Българската столица беше определена за най-добрата европейска дестинация за кратки градски пътувания, съобщиха от Столична община.

В гласуването са участвали 11 614 души в продължение на 33 дни, като изборът е бил между 64 европейски дестинации - 20 столици и 44 други града. Участниците са имали право да подкрепят до три места, а София е събрала най-голяма подкрепа в крайното класиране.

Сред основните предимства на българската столица са съчетанието от богато историческо наследство, културни забележителности, разнообразна кухня и възможности за отдих сред природата.

Античните останки на Сердика, храм-паметникът "Св. Александър Невски", музеите и галериите са сред местата, които привличат посетители. Допълнително предимство са Боянската църква, включена в списъка на световното наследство на ЮНЕСКО, и близостта на Витоша.

Кметът на София Васил Терзиев приветства международното признание и подчерта, че то създава нови възможности за развитието на туризма в града.

"Гордеем се, че толкова много хора избраха София. Амбицията ни е да посрещаме все повече посетители и да им даваме причини да се връщат", заяви Терзиев.

По думите му отличието е възможност българската столица да бъде представена пред по-широка международна аудитория.

През следващите 12 месеца European Best Destinations ще популяризира София като водеща дестинация за кратки градски пътувания. Предвидена е международна рекламна кампания, включително чрез партньорски медии като Forbes International.

Очакванията са по-голямата видимост на столицата да насочи интереса към местните хотели, ресторанти, културни събития и туристически услуги.

От Столична община посочват, че следващата цел е международното признание да се превърне в устойчив туристически интерес и повече възможности за местния бизнес.

European Best Destinations популяризира европейски туристически дестинации от 2009 година, като си партнира с над 500 дестинации и международни медии.

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