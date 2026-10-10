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Васил Терзиев и Енчо Керязов бягаха в масовия старт на Софийския маратон

Васил Терзиев и Енчо Керязов бягаха в масовия старт на Софийския маратон
БТА

Освен тях още пет министри се включиха в дистанцията от 5 километра, а победители станаха Иван Андреев и Милица Мирчева

Кметът на София Васил Терзиев, спортният министър Енчо Керязов и редица настоящи и бивши министри участваха в масовия старт на 5 километра от Софийския маратон.

Началото на бягането беше дадено от Керязов, който след това се присъедини към останалите участници по трасето.

„Радвам се да видя толкова много хора от различни възрасти на старта. Поздравявам родителите, които са дошли с децата си. Често говорим колко важно е здравето, но ако не го показваме с личен пример, няма особена полза“, заяви министърът на младежта и спорта.

Победител в дистанцията при мъжете стана Иван Андреев. Той премина петте километра за 15:54 минути.

При жените първото място спечели рейс директорът на състезанието Милица Мирчева с време 17:02 минути.

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