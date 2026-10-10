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Затварят улици в София заради маратона днес и утре

Затварят улици в София заради маратона днес и утре
БТА

Временната организация ще важи на 10 и 11 октомври, като ограничения ще има по ключови булеварди и улици в центъра на столицата.

Временна организация на движението ще бъде въведена в София на 10 и 11 октомври заради провеждането на Софийския маратон, съобщиха от Столичната община.

На 10 октомври от 09:30 ч. ще стартират дистанциите на 5 и 10 км. Трасето ще преминава през централната част на столицата, включително бул. "Княгиня Мария-Луиза", пл. "Лъвов мост", бул. "Тодор Александров", пл. "Света Неделя", бул. "Витоша", ул. "Алабин", ул. "Ген. Гурко", ул. "Г. С. Раковски", бул. "Цар Освободител", бул. "Васил Левски" и района около катедралата "Св. Александър Невски".

На 11 октомври от 09:30 ч. ще бъдат стартовете на 21 и 42 км. Маршрутът ще бъде значително по-дълъг и ще достига до ж.к. "Люлин", моста "Чавдар" и ул. "Тодорини кукли", преди бегачите да се върнат към центъра и финала на пл. "Княз Александър I".

Заради маратона ще има и ограничения за паркиране и движение. От 20:00 ч. на 9 октомври до 18:00 ч. на 11 октомври ще бъде забранено влизането на автомобили по бул. "Цар Освободител" между ул. "Княз Александър I" и ул. "Г. С. Раковски".

На 10 октомври ограниченията по трасето на късите дистанции ще важат основно между 07:00 и 13:00 ч., а на 11 октомври по основното трасе – между 07:00 и 15:30 ч.

Тази година маратонът ще бъде най-мащабният досега. По данни на кмета на София Васил Терзиев над 12 000 души от 65 държави са заявили участие. Квотите за маратона и полумаратона са били запълнени предварително, а заради големия интерес са добавени още 600 места.

Организаторите и Столичната община призовават шофьорите да се съобразяват с временната организация и да планират маршрутите си предварително.

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