Шестима министри ще бягат 5 км на Маратон София 2026

Шестима министри от кабинета на премиера Румен Радев ще се включат в 5-километровата дистанция на Маратон София 2026, съобщиха от Министерството на младежта и спорта.

Стартът ще бъде даден на 10 октомври от 9:00 часа от министъра на младежта и спорта Енчо Керязов, който също ще застане на стартовата линия.

Заедно с него ще бягат министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова, здравният министър Катя Ивкова, министърът на културата Евтим Милошев, министърът на туризма Илин Димитров и министърът на околната среда и водите Росица Карамфилова.

От спортното министерство посочват, че с участието си министрите ще насочат вниманието към значението на физическата активност, спорта и здравословния начин на живот.

43-ото издание на Маратон София ще се проведе на 10 и 11 октомври. Очаква се в него да се включат рекордните над 12 000 участници от 70 държави.

Състезателите ще могат да избират между дистанции от 5, 10, 21 и 42 километра.