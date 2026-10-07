Започнаха ограниченията за Софийския маратон: Вижте какво се променя

Първите ограничения заради "Маратон София 2026" вече са в сила, а през следващите дни организацията на движението в центъра на столицата ще се променя поетапно.

От 20:00 часа на 7 октомври до 19:00 часа на 11 октомври е забранен престоят и паркирането на 40 места на площад "Княз Александър I" - по 20 от двете страни. Pasted text

От 20:00 часа на 8 октомври ограничението ще обхване и останалите паркоместа пред Националната художествена галерия.

По-сериозни промени предстоят от 20:00 часа на 9 октомври, когато за движение ще бъде затворен бул. "Цар Освободител" в участъка между ул. "Княз Александър I" и ул. "Г. С. Раковски". Pasted text

Състезателната програма започва в събота, 10 октомври. Стартовете на дистанциите от 5 и 10 километра са от 9:30 часа, а ден по-късно – на 11 октомври, от същия час ще стартират полумаратонът и класическата маратонска дистанция.

През двата състезателни дни се очакват значителни промени по десетки линии на наземния градски транспорт, като част от временната организация ще започне още през нощта срещу 10 октомври. Pasted text

Междувременно до полунощ на 7 октомври продължава и временната организация за трамвайния транспорт. Линия 21 остава спряна, а трамвай 22 се движи между ж.к. "Красна поляна" и обръщателното колело "Гео Милев".

Временната автобусна линия 22ТМ продължава да осигурява връзка от автостанция "Изток" през бул. "Ботевградско шосе", площад "Подуяне", бул. "Мадрид", ул. "Проф. Милко Бичев" и бул. "Ген. Данаил Николаев". Към момента на публикуваната информация няма обявено удължаване на тази схема след полунощ.