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Софийският маратон променя маршрутите на десетки линии на градския транспорт

Софийският маратон променя маршрутите на десетки линии на градския транспорт
БТА

Ограниченията за наземния транспорт са от 4:30 до 13:30 часа в събота и до 16:00 часа в неделя, а метрото ще се движи по зимно делнично разписание на 11 октомври

Софийският маратон налага временни промени в маршрутите на десетки автобусни, трамвайни и тролейбусни линии през уикенда на 10 и 11 октомври. Ограниченията са свързани с подготовката и провеждането на спортното събитие, съобщават от Столичната община.

В събота, 10 октомври, промените в наземния градски транспорт са в сила от 4:30 до 13:30 часа, а в неделя, 11 октомври – от 4:30 до 16:00 часа.

Промени са въведени и за нощните автобусни линии N1, N2, N3 и N4 през нощите срещу 10 и 11 октомври. Те преминават по временни маршрути през бул. "Княз Александър Дондуков“ и бул. "Васил Левски“, като част от обичайните им спирки в центъра не се обслужват.

За прекачване между нощните линии е определена временна двупосочна спирка "Площад Независимост“ на бул. "Княз Александър Дондуков“ при ул. "Веслец“.

В събота се променят маршрутите на автобусни линии № 9, 20, 21, 22, 78, 85, 285, 213, 305, 404, 413, 280 и Х43. Автобусите по линии № 20, 21 и 22 ще се движат до площад "Сточна гара“, вместо по обичайните си маршрути.

Промени има и при трамваите с номера 4, 7, 12, 18, 20, 22 и 27, като част от тях ще се движат по съкратени маршрути. Трамваите по линии № 20 и 22 например ще достигат до обръщателното колело при Младежкия театър.

Временно се променя движението и на редица тролейбусни линии, сред които № 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9 и 11.

По-сериозни изменения са предвидени за неделя, когато ще бъдат засегнати още повече линии на наземния транспорт. Част от автобусите ще се движат по обходни маршрути или ще обръщат преди обичайните си крайни спирки.

Сред засегнатите са автобусни линии № 11, 20, 21, 22, 42, 56, 60, 74, 77, 78, 79, 83, 85, 120, 213, 280, 285, 305, 310, 404, 413 и Х43.

В неделя ще има промени и по трамвайни линии № 4, 6, 7, 11, 12, 13, 18, 20, 22 и 27. Част от маршрутите ще бъдат разделени на отделни участъци, а други ще бъдат съкратени.

В района на "Лъвов мост“ се разкриват временни спирки, включително на бул. "Сливница“ при улиците "Братя Миладинови“ и "Будапеща“. Редица автобусни линии ще преминават през транспортния подлез на площада.

Промени ще има и при тролейбусните линии, като част от тях ще се движат по разделени или съкратени маршрути. Засегнати са линии № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 11.

За улеснение на придвижването на 11 октомври метровлаковете по всички линии ще се движат по зимни делнични разписания.

От Столичната община призовават пътниците да се съобразяват с временната организация на транспорта при планиране на пътуванията си през уикенда.

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