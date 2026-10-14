Военна техника и колони на Сухопътните войски излизат по пътищата на 15 и 16 октомври

Личен състав и военна техника на Сухопътните войски ще се придвижват по републиканската пътна мрежа на 15 и 16 октомври 2026 г. Това съобщиха от Министерството на отбраната.

Движението е свързано с планирани занятия по полева подготовка. Военните колони ще бъдат ескортирани от служители на Военна полиция.

Припомняме, че на 10 октомври военнослужещи и техника от въоръжените сили на Франция преминаха по републиканските пътища в България за участие във военно учение на учебен полигон „Ново село“. По информация на Министерството на отбраната тренировките ще продължат до 24 октомври.