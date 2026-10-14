Новини
Търси
Подкаст
Общество

Военна техника и колони на Сухопътните войски излизат по пътищата на 15 и 16 октомври

Военна техника и колони на Сухопътните войски излизат по пътищата на 15 и 16 октомври
БТА

Движението е свързано с планирани занятия по полева подготовка

Личен състав и военна техника на Сухопътните войски ще се придвижват по републиканската пътна мрежа на 15 и 16 октомври 2026 г. Това съобщиха от Министерството на отбраната.

Движението е свързано с планирани занятия по полева подготовка. Военните колони ще бъдат ескортирани от служители на Военна полиция.

Припомняме, че на 10 октомври военнослужещи и техника от въоръжените сили на Франция преминаха по републиканските пътища в България за участие във военно учение на учебен полигон „Ново село“. По информация на Министерството на отбраната тренировките ще продължат до 24 октомври.

 
 
 

Още по темата

Френски военнослужещи и техника пристигат за учение в България

Френски военнослужещи и техника пристигат за учение в България

Седми арест във Великобритания заради предполагаемия заговор срещу военновъздушната база „Феърфорд“

Седми арест във Великобритания заради предполагаемия заговор срещу военновъздушната база „Феърфорд“

Андрей Гюров през Фейсбук: Искам властта да каже кога ще ускори превъоръжаването на армията

Андрей Гюров през Фейсбук: Искам властта да каже кога ще ускори превъоръжаването на армията

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Общество

Омбудсманът: Пенсиите и помощите за хората с увреждания остават сред основните проблеми

Омбудсманът: Пенсиите и помощите за хората с увреждания остават сред основните проблеми

МРРБ предлага незаконна инфраструктура да получава статут на "търпимост"

МРРБ предлага незаконна инфраструктура да получава статут на "търпимост"

МВР проверява младежки център за близо 3,7 млн. евро в Кърджали, има задържан

МВР проверява младежки център за близо 3,7 млн. евро в Кърджали, има задържан

Задържаха мъж с 58 престъпления зад гърба си при полицейска акция във Варненско

Задържаха мъж с 58 престъпления зад гърба си при полицейска акция във Варненско

Ново огнище на шарка по овцете и козите в Старозагорско, въведоха ограничителни мерки

Ново огнище на шарка по овцете и козите в Старозагорско, въведоха ограничителни мерки

Водещи

Военна техника и колони на Сухопътните войски излизат по пътищата на 15 и 16 октомври

Военна техника и колони на Сухопътните войски излизат по пътищата на 15 и 16 октомври

  • Преди 5 минути
В Нидерландия се уплашиха от Левски

В Нидерландия се уплашиха от Левски

  • Преди 5 минути
Петър Витанов: Важни са доходите на българите, а не печалбите на големите корпорации

Петър Витанов: Важни са доходите на българите, а не печалбите на големите корпорации

  • Преди 7 минути
Омбудсманът: Пенсиите и помощите за хората с увреждания остават сред основните проблеми

Омбудсманът: Пенсиите и помощите за хората с увреждания остават сред основните проблеми

  • Преди 11 минути
ООН потвърди ангажимента си към Ливан преди края на мандата на мироопазващата мисия

ООН потвърди ангажимента си към Ливан преди края на мандата на мироопазващата мисия

  • Преди 11 минути
Кабинетът одобри бюджетния план за 2027 г., още пет IRIS-T и нов граничен пункт с Турция

Кабинетът одобри бюджетния план за 2027 г., още пет IRIS-T и нов граничен пункт с Турция

  • Преди 20 минути
Проблеми с такситата в Белград след украински удари по руска инфраструктура за данни

Проблеми с такситата в Белград след украински удари по руска инфраструктура за данни

  • Преди 24 минути
Сабаленка отпадна в Ухан, въпреки че спаси 9 мачбола

Сабаленка отпадна в Ухан, въпреки че спаси 9 мачбола

  • Преди 28 минути
МРРБ предлага незаконна инфраструктура да получава статут на "търпимост"

МРРБ предлага незаконна инфраструктура да получава статут на "търпимост"

  • Преди 33 минути
Проливни дъждове в Гърция: 25-годишен мъж загина на Родос, отменени са фериботи и занятия

Проливни дъждове в Гърция: 25-годишен мъж загина на Родос, отменени са фериботи и занятия

  • Преди 48 минути
Бруно Жордао: ЦСКА няма да се предаде без бой срещу Монако

Бруно Жордао: ЦСКА няма да се предаде без бой срещу Монако

МВР проверява младежки център за близо 3,7 млн. евро в Кърджали, има задържан

МВР проверява младежки център за близо 3,7 млн. евро в Кърджали, има задържан

Кой е Илия Илиев – бивш депутат от ДПС, арестуван в Костинброд

Кой е Илия Илиев – бивш депутат от ДПС, арестуван в Костинброд

Микел Мерино: Арсенал може да спечели четири трофея

Микел Мерино: Арсенал може да спечели четири трофея

  • Преди 60 минути
Кой управлява Католическата църква, когато папата е болен?

Кой управлява Католическата църква, когато папата е болен?

  • Преди 1 час