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Бойко Ноев: Всички знаят, че дроновете са руски, само правителството мълчи

Бойко Ноев: Всички знаят, че дроновете са руски, само правителството мълчи
Стопкадър / БТВ

Бившият военен министър обвини управляващите в снишаване пред Русия и заяви, че подобно поведение унижава България пред съюзниците ѝ

"Всички виждат, че има колебание от страна на властта да каже чии са тези дронове, след като всички знаят чии са." Това заяви бившият министър на отбраната Бойко Ноев в предаването "Лице в лице" по bTV по повод атаките срещу търговски кораби в Черно море, близо до българските териториални води.

Според него правителството и президентът избягват да посочат Русия като отговорна за атаките, въпреки че обществото очаква ясна позиция.

"Не мога да си обясня на какво се дължи тяхното упорство да кажат просто - Русия е агресор", подчерта Ноев.

Бившият военен министър определи поведението на българските власти като продължение на политика на снишаване, започнала още по времето на Бойко Борисов.

"Всичко това унижава България и я маргинализира сред нейните съюзници. От друга страна, това поощрява тези атаки. Това е заради васалното, послушното, смиреното поведение на България", заяви той.

Ноев коментира и информацията за предполагаеми задържани във връзка с палежа на оборудване на "Старлинк" в обект край София, като посочи, че ако разследващите са постигнали резултат, заслужават признание.

Той отправи остри критики и към американския президент Доналд Тръмп заради заплахите за ограничаване на достъпа на украинските въоръжени сили до "Старлинк". Според Ноев подобни действия са "дълбоко неморални", тъй като могат да доведат до загуба на човешки животи.

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