Кубилюс призова ЕС да запази високите разходи за отбрана в следващия бюджет

Европейският комисар по отбраната Андрюс Кубилюс призова страните от ЕС да поддържат високи разходи за отбрана в следващия дългосрочен бюджет на ЕС или ще се изправят пред забавяне в изграждането на военните сили на блока, предаде POLITICO.

"Моля, подкрепете следващите отбранителни линии [по многогодишната финансова рамка]", каза той, говорейки на Европейската среща на върха за устойчивост на POLITICO. В противен случай, добави той, "ще имаме по-малко възможности да изградим отбранителните системи, от които се нуждаем, или да изградим нашата инфраструктура в космоса. Това е много ясно".

Коментарите му идват в момент, когато лидерите на ЕС ще се срещнат в четвъртък, за да обсъдят следващия дългосрочен бюджет на ЕС за периода от 2028 до 2034 г. През уикенда Съветът на ЕС, на който председателства Ирландия, предложи да намали първоначалното предложение на Комисията с около 8%, за да умилостиви водения от Германия лагер, който настоява за големи съкращения. Съкращенията засягат в голяма степен приоритети на ЕС като конкурентоспособност, отбрана и външна помощ.

По-рано тази седмица националните делегации смекчиха ангажимента си за постигане на споразумение по бюджета до края на годината.

Парите от ЕС са ключови за "стимулиране на държавите членки да обединят усилията си за съвместни обществени поръчки, за съвместно развитие, за европейско развитие", твърди бившият литовски премиер. Това е особено необходимо, тъй като разходите за отбрана остават твърде национално ориентирани, а отбранителната промишленост - твърде фрагментирана, оплака се той.

"Ако имаме по-малко от тези възможности за стимулиране на държавите членки, няма да можем да променим тази ситуация, която наистина все още не е на нивото, от което се нуждаем по отношение на дефрагментирането на европейското развитие", каза комисарят.