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Икономика

ЕС изхарчил погрешно 3,8% от годишния си бюджет

ЕС изхарчил погрешно 3,8% от годишния си бюджет
Снимка: БТА

Според предоставените данни нередностите по Ковид плановете възлизат на внушителните 45,4 милиарда евро

Близо 3,8 на сто от бюджета на Европейския съюз за миналата година са били похарчени неправилно, показва официалният годишен доклад на Европейската сметна палата (ЕСП), цитиран по БТА. Одиторите са отправили тревожен сигнал за сериозни нередовни плащания, свързани най-вече с плановете за възстановяване от пандемията. Тези разкрития идват в критичен момент, тъй като в Брюксел вече започнаха тежки преговори за следващата дългосрочна финансова рамка на съюза до 2034 г.

Според предоставените данни нередностите по Ковид плановете възлизат на внушителните 45,4 милиарда евро. До края на 2025 г. държавите членки са усвоили общо 237,5 млрд. евро от предвидените 359,9 млрд. евро, но едва три страни от Общността са изпълнили над 80 на сто от бюджетите си. Анализът на одиторите разкрива, че от общо 37 трансакции през миналата година цели девет са били извършени в разрез с правилата, като масово са констатирани нарушения при обществените поръчки и незаконно разпределяне на държавна помощ.

При обичайните разходи на съюза ситуацията също е притеснителна, а най-проблемна остава политиката на сближаване (кохезията). Там процентът на грешките се е покачил рекордно – от 5,7% през 2024 г. до 6,6 на сто за миналата година. Сходна негативна тенденция се наблюдава и в секторите на селското стопанство и околната среда, където сгрешените суми са нараснали от 2,6% на 3,9 на сто.

Един от най-големите рискове за бъдещето на съюза остава задлъжняването. ЕСП предупреждава, че заемите на ЕС могат да достигнат космическия 1 трилион евро до 2027 г. Това ще окаже огромен натиск върху следващите бюджети, като само разходите за покриване на лихви за периода 2028-2034 г. се очаква да погълнат 93 милиарда евро.

Ситуацията се усложнява и от финансовата подкрепа за Украйна. Общата сума на одобрените кредити за Киев от 2014 г. насам (включително последният помощен пакет за 90 млрд. евро) възлиза на 170,1 милиарда евро, от които малко над 70 млрд. евро вече са изплатени. ЕСП настоява за изключителна предпазливост, тъй като без намирането на нови източници на собствени приходи, Брюксел ще бъде изправен пред тежък недостиг. Това би принудило правителствата да вземат болезнени политически решения като намаляване на целите и вдигане на националните вноски на отделните държави.

Европейската сметна палата изрично уточнява, че процентът на грешките не отразява нивото на неправилни разхищения, а просто показва сумите, изразходвани извън правилата. Въпреки това при одита са засечени 17 случая със съмнения за умишлени измами, които незабавно са препратени към компетентните разследващи органи.

В официален отговор по темата Европейската комисия побърза да успокои пазарите, изтъквайки, че отчетените 3,8% грешки са съпоставими с предходната година (3,6%) и са значително под пиковите 5,6 на сто, регистрирани през 2023 г. От ЕК подчертаха, че по-голямата част от нарушенията са чисто административни и не са плод на престъпления, а съответните проекти продължават да носят ползи. Институцията допълни, че съвместно с държавите членки вече е наложила строги коригиращи и предпазни мерки на стойност 9 милиарда евро, включително замразяване на съмнителни плащания и налагане на финансови санкции.

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