Служители на Агенцията по заетостта във Варна днес излязоха на едночасов протест пред Бюрото по труда в града с искане за увеличение на възнагражденията им.

„Исканията ни са за увеличение на основното месечно възнаграждение за всеки работник и служител с еднаква сума от 350 евро, считано от 1 януари 2027 г.", каза председателят на синдикалната секция на КТ „Подкрепа“ в Бюрото по труда във Варна Боряна Томова, цитирана от БТА.

Тя каза, че служителите настояват и за възстановяването на допълнителното възнаграждение за т.нар. клас прослужено време, който им е отнет през 2012 г. Недоволните искат да им бъдат осигурени средства за корекция на зрението, тъй като това е един от най-големите рискове, на който са изложени всекидневно.

По думите на Томова през миналата година, след поредните протести, заплатите на служителите са били увеличени едва с 5 процента, т.е. символично.

Недоволните служители заявиха, че днешният протест е само началото и оттук нататък ще се включат по-сериозни активности. Протестиращите заявиха, че искат справедливо отношение и справедливо заплащане за труда си.

Междувременно днес и служители на Дирекция „Бюро по труда“ в Плевен излязоха на протест, за да заявят своите искания за достойно заплащане на труда им и за равнопоставеност на работещите в държавната администрация. Организатор е Синдикатът на административните служители "Подкрепа".

"Настояваме за увеличение на заплатите и достойно заплащане на нашия труд. Борим се за 350 евро увеличение на заплатите, защото тези пет процента, които ни се предлагат, не могат да покрият само инфлацията, която е през годината в България. Пет процента означава някои колеги да получат по 20–30 евро, а такива, които са външни експерти, няма да получат нищо", каза за БТА главният експерт в дирекцията Гергана Спасова, която е и председател на синдикалната организация на КТ „Подкрепа“.

"Искаме равни права за всички работещи, а не да бъдем делени на такива по трудово правоотношение, служебно правоотношение, външни експерти. Преди години ни бяха отнети осигуровките, беше ни отнето правото да работим по втори трудов договор, беше ни отнет клас прослужено време. Сега ни връщат осигуровките, искаме по същия начин да ни бъде върнат и клас прослужено време, както и правото да работим по втори трудов договор и да полагаме допълнителен труд", каза още Спасова.