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Премиерът Румен Радев ще участва в заседанието на Европейския съвет на 15 и 16 октомври

Премиерът Румен Радев ще участва в заседанието на Европейския съвет на 15 и 16 октомври
БТА

Сред основните теми на срещата ще бъдат мерките за повишаване на конкурентоспособността на европейската икономика и въпросите, свързани с цените на енергията

Министър-председателят Румен Радев ще представлява България на редовното заседание на Европейския съвет, което ще се състои на 15 и 16 октомври 2026 г. в Брюксел. Това съобщиха от правителствената пресслужба.

Сред основните теми на срещата ще бъдат мерките за повишаване на конкурентоспособността на европейската икономика и въпросите, свързани с цените на енергията.

Европейските лидери ще обсъдят и Многогодишната финансова рамка на ЕС за периода 2028–2034 г., войната в Украйна, миграцията, разширяването на Съюза и развитието на ситуацията в Близкия изток. В дневния ред са включени и други актуални въпроси, засягащи европейските държави.

В рамките на заседанието премиерът Румен Радев ще се включи в среща на групата „Приятели на кохезията“, както и в обсъждането на напредъка по пътната карта „Една Европа, един пазар“. Предвидено е българският министър-председател да участва и в други срещи с европейските държавни и правителствени ръководители.

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