Радев разкри защо е пазил в тайна визитата на Буданов в София и какво са обсъдили

Премиерът Румен Радев разкри подробности за необявеното посещение на началника на кабинета на украинския президент Володимир Зеленски – Кирило Буданов, в България на 8 октомври. По време на изслушване в Народното събрание министър-председателят обясни, че срещата е останала извън публичното пространство по настояване на украинската страна и заради съображения за сигурност.

Радев уточни, че визитата е била продължение на предишните му разговори със Зеленски, а основните обсъждани теми са били енергийните доставки и бъдещето на проекта АЕЦ „Белене“.

По думите на премиера след посещението си в София Буданов е отпътувал за Маями, където е трябвало да участва в тристранни разговори, свързани с постигането на мир.

Обсъждани ли са дроновете в Черно море?

Министър-председателят подчерта, че посещението на украинския представител не е било организирано заради инцидентите с дронове в Черно море.

Въпреки това темата е била засегната по негова инициатива.

„Естествено, аз зададох своя въпрос чии, според него, са тези дронове: техни ли са? Какъв отговор очаквате от г-н Буданов? Ами, подобен на този на г-жа Митрофанова. Имаме две воюващи страни и всяка от тях отрича. Това винаги е било така“, коментира Радев.

Той направи паралел с разговора си с руския посланик Елеонора Митрофанова, която също е отрекла Русия да разполага с информация, потвърждаваща нейна отговорност за атаките.

Украйна иска доставки на природен газ през България

Един от основните акценти в срещата е била възможността България да участва в осигуряването на доставки на природен газ за Украйна.

Радев посочи, че страната ни разполага с необходимата инфраструктура и международни договорености, които ѝ позволяват да играе важна роля в регионалните енергийни доставки.

Според него България има капацитет да съдейства за преноса на газ не само към Украйна, но и към Румъния, Молдова, Сърбия, Унгария и Словакия.

Като основни предимства премиерът изтъкна развитата газопреносна мрежа и договореностите със съседни държави, осигуряващи достъп до терминали за втечнен природен газ.

Ново предложение за реакторите на АЕЦ „Белене“

По време на разговорите е бил повдигнат и въпросът за двата реактора, предназначени за АЕЦ „Белене“, към които Украйна продължава да проявява интерес.

Вместо продажбата им обаче Радев отново е предложил съвместно изграждане на ядрената централа на българска територия с участието на Украйна и подкрепата на Европейския съюз и Съединените щати.

„Моето предложение отново беше да го направим заедно с Украйна, с помощта на Европейския съюз, а и на САЩ, да ги направим в Белене, защото в Белене ние можем да гарантираме сигурност и безопасност на работата на тази ядрена централа“, заяви министър-председателят.

По думите му украинската страна е проявила сериозен интерес към предложението.

Буданов е поел ангажимент да представи идеята и пред американските партньори, като София очаква последващи разговори по темата.

Засега няма окончателно решение за бъдещето на реакторите, но според премиера възможността за съвместно реализиране на проекта остава на масата за преговори.