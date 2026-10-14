Новини
Търси
Подкаст
Политика

Радев разкри защо е пазил в тайна визитата на Буданов в София и какво са обсъдили

Радев разкри защо е пазил в тайна визитата на Буданов в София и какво са обсъдили

По време на изслушване в Народното събрание министър-председателят обясни, че срещата е останала извън публичното пространство по настояване на украинската страна и заради съображения за сигурност

Премиерът Румен Радев разкри подробности за необявеното посещение на началника на кабинета на украинския президент Володимир Зеленски – Кирило Буданов, в България на 8 октомври. По време на изслушване в Народното събрание министър-председателят обясни, че срещата е останала извън публичното пространство по настояване на украинската страна и заради съображения за сигурност.

Радев уточни, че визитата е била продължение на предишните му разговори със Зеленски, а основните обсъждани теми са били енергийните доставки и бъдещето на проекта АЕЦ „Белене“.

По думите на премиера след посещението си в София Буданов е отпътувал за Маями, където е трябвало да участва в тристранни разговори, свързани с постигането на мир.

Обсъждани ли са дроновете в Черно море?

Министър-председателят подчерта, че посещението на украинския представител не е било организирано заради инцидентите с дронове в Черно море.

Въпреки това темата е била засегната по негова инициатива.

„Естествено, аз зададох своя въпрос чии, според него, са тези дронове: техни ли са? Какъв отговор очаквате от г-н Буданов? Ами, подобен на този на г-жа Митрофанова. Имаме две воюващи страни и всяка от тях отрича. Това винаги е било така“, коментира Радев.

Той направи паралел с разговора си с руския посланик Елеонора Митрофанова, която също е отрекла Русия да разполага с информация, потвърждаваща нейна отговорност за атаките.

Украйна иска доставки на природен газ през България

Един от основните акценти в срещата е била възможността България да участва в осигуряването на доставки на природен газ за Украйна.

Радев посочи, че страната ни разполага с необходимата инфраструктура и международни договорености, които ѝ позволяват да играе важна роля в регионалните енергийни доставки.

Според него България има капацитет да съдейства за преноса на газ не само към Украйна, но и към Румъния, Молдова, Сърбия, Унгария и Словакия.

Като основни предимства премиерът изтъкна развитата газопреносна мрежа и договореностите със съседни държави, осигуряващи достъп до терминали за втечнен природен газ.

Ново предложение за реакторите на АЕЦ „Белене“

По време на разговорите е бил повдигнат и въпросът за двата реактора, предназначени за АЕЦ „Белене“, към които Украйна продължава да проявява интерес.

Вместо продажбата им обаче Радев отново е предложил съвместно изграждане на ядрената централа на българска територия с участието на Украйна и подкрепата на Европейския съюз и Съединените щати.

„Моето предложение отново беше да го направим заедно с Украйна, с помощта на Европейския съюз, а и на САЩ, да ги направим в Белене, защото в Белене ние можем да гарантираме сигурност и безопасност на работата на тази ядрена централа“, заяви министър-председателят.

По думите му украинската страна е проявила сериозен интерес към предложението.

Буданов е поел ангажимент да представи идеята и пред американските партньори, като София очаква последващи разговори по темата.

Засега няма окончателно решение за бъдещето на реакторите, но според премиера възможността за съвместно реализиране на проекта остава на масата за преговори.

Още по темата

Русия отхвърли предложението на Зеленски за 60-дневно примирие

Русия отхвърли предложението на Зеленски за 60-дневно примирие

Тръмп: Путин иска мирно споразумение, Зеленски - не

Тръмп: Путин иска мирно споразумение, Зеленски - не

Зеленски: Ще спрем атаките по рафинерии, ако Русия прекрати ударите по енергийната ни мрежа

Зеленски: Ще спрем атаките по рафинерии, ако Русия прекрати ударите по енергийната ни мрежа

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Политика

Андрей Гюров: Всичко поскъпва и няма мерки (ВИДЕО)

Андрей Гюров: Всичко поскъпва и няма мерки (ВИДЕО)

Парламентът прие промени, забраняващи отглеждането на животни с цел добив на ценни кожи

Парламентът прие промени, забраняващи отглеждането на животни с цел добив на ценни кожи

Правителството обеща увеличение на минималната работна заплата догодина

Правителството обеща увеличение на минималната работна заплата догодина

Радев: Някой в залата знае ли как да покрием цялата наша икономическа зона в Черно море

Радев: Някой в залата знае ли как да покрием цялата наша икономическа зона в Черно море

Военният министър: България ще се включи в антидрон проект на НАТО до края на октомври

Военният министър: България ще се включи в антидрон проект на НАТО до края на октомври

Водещи

Заради силен вятър: Затвориха училища в Сливен

Заради силен вятър: Затвориха училища в Сливен

  • Току-що
Русия въвежда визи за Черна гора заради евроинтеграцията и ограниченията за руските граждани

Русия въвежда визи за Черна гора заради евроинтеграцията и ограниченията за руските граждани

  • Преди 2 минути
Рафаел Леао пожела „Златната топка“ на Ламин Ямал

Рафаел Леао пожела „Златната топка“ на Ламин Ямал

  • Преди 5 минути
Военен експерт: Никой не гарантира, че България няма да бъде атакувана от Русия

Военен експерт: Никой не гарантира, че България няма да бъде атакувана от Русия

Франция осъди атаките срещу търговски кораби в Черно море и изрази солидарност с България и Румъния

Франция осъди атаките срещу търговски кораби в Черно море и изрази солидарност с България и Румъния

  • Преди 15 минути
България и Словакия подготвят меморандум за сътрудничество в енергетиката

България и Словакия подготвят меморандум за сътрудничество в енергетиката

  • Преди 16 минути
НСИ отчете 0,2 % дефлация през септември в страната

НСИ отчете 0,2 % дефлация през септември в страната

Хари Кейн и Конрад Лаймер нападнаха Георги Кабаков

Хари Кейн и Конрад Лаймер нападнаха Георги Кабаков

  • Преди 29 минути
Андрей Гюров: Всичко поскъпва и няма мерки (ВИДЕО)

Андрей Гюров: Всичко поскъпва и няма мерки (ВИДЕО)

Тревога в Русия заради нефтен разлив в Черно море

Тревога в Русия заради нефтен разлив в Черно море

  • Преди 34 минути
След ударите с дронове в Черно море: МОСВ с нови проверки за замърсяване

След ударите с дронове в Черно море: МОСВ с нови проверки за замърсяване

  • Преди 36 минути
Повдигнаха обвинения на млад мъж за кражба на мотор и гонка с полицията в центъра на София

Повдигнаха обвинения на млад мъж за кражба на мотор и гонка с полицията в центъра на София

Ясни са съдиите за мачовете на Левски и ЦСКА за Купата на България

Ясни са съдиите за мачовете на Левски и ЦСКА за Купата на България

  • Преди 46 минути
Валдис Домбровскис: Няма признаци за нова дългова криза в еврозоната

Валдис Домбровскис: Няма признаци за нова дългова криза в еврозоната

  • Преди 55 минути
Парламентът прие промени, забраняващи отглеждането на животни с цел добив на ценни кожи

Парламентът прие промени, забраняващи отглеждането на животни с цел добив на ценни кожи