МЗ иска по-добър достъп до налоксон заради заплахата от фентанил

На фона на нарастващата заплаха от фентанил и други опасни опиоиди Министерството на здравеопазването призова фармацевтичните компании да съдействат за по-добър достъп до налоксон - лекарство, което може да бъде животоспасяващо при предозиране.

От ведомството подчертават, че при свръхдоза с опиоиди всяка минута е от значение. Налоксонът може бързо да противодейства на животозастрашаващите ефекти на тези вещества, включително на опасното потискане на дишането.

Затова МЗ настоява компаниите, които притежават разрешения за употреба на лекарствени продукти с налоксон, да предприемат необходимите действия за определяне на пределна цена на тези продукти в България.

Целта е да се осигури по-добър достъп до лечението при случаи на предозиране с фентанил и други опиоиди.

За започване на процедурата компаниите трябва да подадат заявление до Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти. От министерството уточняват, че процедурата е по-облекчена от тази за включване на лекарство в Позитивния лекарствен списък, като се изискват по-малко документи и се заплаща по-ниска административна такса.

От МЗ посочват, че разчитат на активното участие и социалната отговорност на фармацевтичния сектор.

Осигуряването на достъп до налоксон е част от усилията за по-бърза и ефективна реакция при предозиране с фентанил и други опасни опиоиди.