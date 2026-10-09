Здравното министерство предупреждава за незаконна продажба на пептиди в интернет

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- Преди 8 часа
Министерството на здравеопазването предупреждава за установени от Изпълнителната агенция по лекарствата (ИАЛ) случаи на търговия с неразрешени лекарствени продукти, сред които и пептиди, придобили популярност през последните месеци.
Част от потребителите използват пептиди с цел бързо отслабване, без да разполагат с достатъчно информация за веществата, които приемат. Това заяви министърът на здравеопазването Катя Ивкова.
"Много български граждани изпозват пептиди, но тези пептиди не се представят по установения ред, по който трябва да са лекарствени продукти у нас, първо, и второ, тези хора, които ги използват, искат бърз ефект с отслабване, но не знаят какво вещество приемат в организма си. За да бъдем по-здрави е важно да имаме информация какви продукти използваме, включително лекарствени и на база на информирано решение да водим здравословен начин на живот", посочи Ивкова.
Директорът на Изпълнителната агенция по лекарствата (ИАЛ) Богдан Кирилов посочи, че основната пречка пред контролната дейност е местоположението на домейните на сайтовете.
"Основното предизвикателство, свързано с контролната дейност, е това, че в 99% от случаите домейните са извън България, което силно ограничава възможностите на МВР да спрат достъпа до съответния сайт", каза Кирилов.
ИАЛ и Министерството на вътрешните работи извършват контролни покупки, а събраните документи се предоставят на ГДБОП. Целта е да бъдат установени лицата, които стоят зад търговията, да се проследят адреси и да се събере информация, необходима за налагането на санкции.
"Заедно с МВР извършваме контролна покупка и придружаващите я документи предоставяме на ГДБОП с оглед установяване на лицата, извършващи търговията, проследяване на адреси, възможности за сваляне на IP адреси, като целта ни е да можем да наложим санкция", заяви директорът на ИАЛ.
Към момента са образувани три производства. В два от случаите вече са съставени актове, а по третия предстои органите на МВР да извикат лицето, извършващо търговията, и да му съставят акт. Предвидените законови санкции са в размер на около 38 хил. евро, допълни Кирилов.
Допълнителни затруднения създават промените в наименованията на сайтовете и пренасочването към други интернет страници. По думите на Кирилов обаче най-сериозният проблем остава, че домейните често са регистрирани извън България.
Покупката на лекарства от нерегламентирани интернет платформи не гарантира нито правилното съхранение, нито качеството на продуктите. За това предупреди директорът на ИАЛ, като подчерта рисковете за потребителите, които приемат вещества с неизвестен произход и състав.