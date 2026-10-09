Здравното министерство предупреждава за незаконна продажба на пептиди в интернет

Директорът на Изпълнителната агенция по лекарствата (ИАЛ) Богдан Кирилов посочи, че основната пречка пред контролната дейност е местоположението на домейните на сайтовете.

"Основното предизвикателство, свързано с контролната дейност, е това, че в 99% от случаите домейните са извън България, което силно ограничава възможностите на МВР да спрат достъпа до съответния сайт", каза Кирилов.

ИАЛ и Министерството на вътрешните работи извършват контролни покупки, а събраните документи се предоставят на ГДБОП. Целта е да бъдат установени лицата, които стоят зад търговията, да се проследят адреси и да се събере информация, необходима за налагането на санкции.

"Заедно с МВР извършваме контролна покупка и придружаващите я документи предоставяме на ГДБОП с оглед установяване на лицата, извършващи търговията, проследяване на адреси, възможности за сваляне на IP адреси, като целта ни е да можем да наложим санкция", заяви директорът на ИАЛ.

Към момента са образувани три производства. В два от случаите вече са съставени актове, а по третия предстои органите на МВР да извикат лицето, извършващо търговията, и да му съставят акт. Предвидените законови санкции са в размер на около 38 хил. евро, допълни Кирилов.

Допълнителни затруднения създават промените в наименованията на сайтовете и пренасочването към други интернет страници. По думите на Кирилов обаче най-сериозният проблем остава, че домейните често са регистрирани извън България.

Покупката на лекарства от нерегламентирани интернет платформи не гарантира нито правилното съхранение, нито качеството на продуктите. За това предупреди директорът на ИАЛ, като подчерта рисковете за потребителите, които приемат вещества с неизвестен произход и състав.