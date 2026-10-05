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Продължава незаконната онлайн продажба на пептиди с неясно съдържание

Продължава незаконната онлайн продажба на пептиди с неясно съдържание
Pixabay

Продуктите се рекламират за отслабване и увеличаване на мускулната маса и се предлагат и като инжекции

От началото на 2026 г. Изпълнителната агенция по лекарствата е извършила 450 проверки на 57 сайта, като при 20 платформи е установено незаконно предлагане на лекарствени продукти - пептиди. Данните представи Десислава Власакиева, организатор на кампанията „Здраве без риск“, в ефира на НОВА.

По думите ѝ част от тези продукти се предлагат под формата на инжекции с неясно съдържание и достигат до потребителите както онлайн, така и чрез хора, представящи се за здравни специалисти.

„Ние не знаем какво има вътре и не знаем каква е течността. Те се разпространяват през специалисти, които имат претенции, че са здравни специалисти. Ние не знаем дали това е така“, посочи Власакиева.

Темата е продължение на разследването в рубриката „Високо напрежение“, в което беше разказано за мъж, получил халюцинации и мозъчен оток след прием на „магическо“ хапче за отслабване.

Т.нар. пептиди се рекламират с обещания за отслабване, увеличаване на мускулната маса и подобряване на тена, кожата и косата, посочи Власакиева.

По думите ѝ институциите трябва да реагират по-бързо, тъй като проблемът не е изолиран. „Сигурна съм, че административният път е дълъг, а не трябва да е така. Проблемът не е изолиран. Криминализирането на подобни действия е нещо, което би могло да ускори тези процеси“, отбеляза тя.

По думите на Власакиева продажбата на лекарства без рецепта в интернет е разрешена единствено за регламентирани аптеки. Тя обясни, че онлайн аптеките, които имат право да търгуват с такива лекарствени продукти, трябва да бъдат обозначени със знака на Общото европейско лого за аптеките, оторизирани да продават лекарства онлайн.

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