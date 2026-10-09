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Ивкова по повод проекта за крематориум: Преценява се необходимостта от оценка на влиянието върху околната среда

Ивкова по повод проекта за крематориум: Преценява се необходимостта от оценка на влиянието върху околната среда
БТА

Проектът е за строителство на крематориум в землището на с. Българин

Преценява се необходимостта от оценка на влиянието на околната среда по повод проект за строеж на крематориум. Процедурата е на много ранен етап. Това каза министърът на здравеопазването Катя Ивкова във времето за парламентарен контрол в отговор на въпрос за проекта за строеж на крематориум в землището на с. Българин, община Харманли.

По думите ѝ, по информация от Регионалната здравна инспекция (РЗИ) – Хасково в инспекцията не е получавано искане за становище за преценяване на необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда, предава БТА.

В Министерството на здравеопазването (МЗ) също не е постъпвало искане за становище по случая.

"Информацията не е достатъчна за окончателно произнасяне и за получаване на становище от здравната инспекция и от другите компетентни органи. Поискани са допълнителни данни, като крайният срок е удължен с три месеца по искане на инвеститора. Към момента няма краен административен акт и становище на РЗИ – Хасково. Министерството на здравеопазването не издава разрешения за изграждане на крематориум, ролята на регионалната здравни инспекции и на МЗ е да дават становища по Закона за устройство на територията и Закона за опазване на околната среда", допълни министър Ивкова.

В края на юли тази година Общинският съвет в Харманли започна процедура по обществено обсъждане на намерението за строителство на крематориум в землището на с. Българин. 

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