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Здравното министерство започва проверки в цялата страна

Здравното министерство започва проверки в цялата страна
Снимка: БТА

Контролът ще обхване всички 28 области, а пациентите ще могат да сигнализират през еЗдраве за нереално отчетени дейности

Министерството на здравеопазването започва проверки във всички 28 области в страната, които ще имат за цел да установят качеството на медицинската помощ и правилното разходване на средствата в сектора. Това обяви министърът на здравеопазването Катя Ивкова по време на брифинг на прокуратурата в Пловдив по повод разкрита схема за източване на Националната здравноосигурителна каса.

Проверките ще бъдат извършвани от Изпълнителна агенция "Медицински надзор", Регионалните здравни инспекции и Изпълнителната агенция по лекарствата.

"За да сме абсолютно сигурни, че имаме качествено здравеопазване и правилно изразходване на средствата в здравеопазването, започваме проверки във всички 28 области в страната", заяви Катя Ивкова.

Здравният министър съобщи още, че Министерството на здравеопазването работи съвместно с "Информационно обслужване", за да може всеки пациент, който използва мобилното приложение еЗдраве, да получава информация за средствата, изразходвани за неговото лечение.

Предвижда се пациентите да могат да подават сигнали, ако установят дейности или разходи, които не са били реално извършени.

Подадените сигнали ще постъпват в Националната здравноинформационна система, където ще бъдат проверявани както чрез изкуствен интелект, така и чрез физически контрол.

"Тези проверки са важни, за да осигурим качество в здравеопазването и безопасност за пациентите", каза още Катя Ивкова.

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