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Френски военнослужещи и техника пристигат за учение в България

Френски военнослужещи и техника пристигат за учение в България
БТА

Колоните преминават през граничния пункт при Русе под ескорта на Военна полиция, а учението ще приключи на 24 октомври

Военнослужещи и техника от въоръжените сили на Франция се придвижват по републиканската пътна мрежа на България във връзка с предстоящо военно учение. Това съобщиха от Министерството на отбраната, цитирани от БТА.

Френските военни преминават през граничния преход при Русе и се насочват към учебния полигон "Ново село", където ще участват в учение, което трябва да приключи на 24 октомври.

Придвижването на военните колони се извършва под ескорта на служба "Военна полиция".

От Министерството на отбраната припомнят, че в началото на октомври също е било обявено преминаване на чуждестранни военнослужещи и техника през страната. Тогава придвижването е било свързано с участие във военно учение на територията на Румъния.

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