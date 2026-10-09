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Военна техника ще се придвижва по пътищата и жп линиите днес и на 12 октомври

Военна техника ще се придвижва по пътищата и жп линиите днес и на 12 октомври
БТА

Придвижването е свързано с приключило участие в проведени планирани подготовки на учебните полигони „Корен“ и „Ново село“

Военна техника ще се придвижва по републиканската пътна и железопътна инфраструктура днес и на 12 октомври, съобщиха от Министерство на отбраната.

Ще се движат личен състав и военна техника от формированията на Втора Тунджанска механизирана бригада и пето бригадно командване от състава на Сухопътните войски.

Придвижването е свързано с приключило участие в проведени планирани подготовки на учебните полигони „Корен“ и „Ново село“.

Автоколоните ще бъдат съпровождани от екипи на Служба „Военна полиция“. 

През септември личен състав и военна техника от въоръжените сили на Турция се придвижи по републиканската пътна инфраструктура в България. 

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