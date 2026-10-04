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Военна операция в Черно море: Хеликоптери „Кугър“ и ВМС локализираха изоставен кораб

Военна операция в Черно море: Хеликоптери „Кугър“ и ВМС локализираха изоставен кораб
Министерство на отбраната

Плавателният съд е без управление и е напуснат от своя екипаж след удар от дрон в района на град Одеса, довел до сериозен пожар и пълна повреда на техническите системи

Военнослужещи от Военновъздушните и Военноморските сили проведоха успешна съвместна операция по разузнаване и локализиране на неуправляем, дрейфуващ плавателен съд в акваторията на Черно море.

Мисията е изпълнена от екипажи на ВВС с два хеликоптера „Кугър“ и специалисти от ВМС. Те са открили моторния товарен кораб „EMIL“ в позиция на 40 морски мили източно от нос Шабла.

Плавателният съд е без управление и е напуснат от своя екипаж след удар от дрон в района на град Одеса, довел до сериозен пожар и пълна повреда на техническите системи. До момента корабът се е намирал в изключителната икономическа зона на Румъния, но под въздействието на морските течения се движи на юг към изключителната икономическа зона на Република България, съобщават от пресцентъра на Министерството на отбраната.

Българските Военноморски сили вече са излъчили официално известие до мореплавателите за навигационната опасност от неконтролируемия кораб в района. Компетентните държавни институции продължават непрекъснатото наблюдение на плавателния съд и остават в пълна готовност за реакция при промяна на ситуацията.

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