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Кой е Илия Илиев – бивш депутат от ДПС, арестуван в Костинброд

Кой е Илия Илиев – бивш депутат от ДПС, арестуван в Костинброд
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Преди да влезе в парламента, Илиев е общински съветник в София. През мандата ⁨2007–2011⁩ г. той е избран от листата на ГЕРБ, като представлява собствената си политическа формация ДРОМ

Бившият народен представител от ДПС Илия Янков Илиев е сред задържаните при акцията на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ в Костинброд днес.

Специализираната операция е насочена към предполагаеми злоупотреби със средства от обществени поръчки във ВиК сектора. По предварителна информация действията на разследващите са свързани с т.нар. „бургаска афера“, по която беше задържан и обвинен областният председател на ДПС Христо Широков.

При акцията в Костинброд са открити големи суми пари и скъпи вещи. Проверяват се и луксозни имоти, които представляват интерес за разследването. Към момента няма официално обявени подробности за конкретната роля на Илиев в проверяваните предполагаеми злоупотреби.   

Илия Янков Илиев е роден на 9 ноември 1975 г. в София. Той влиза в политиката като представител на партия ДРОМ, която оглавява, а през 2014 г. става народен представител от листата на ДПС в Ямбол. Илиев е депутат в 43-тото Народно събрание от 27 октомври 2014 г. до 26 януари 2017 г. 

Преди да влезе в парламента, Илиев е общински съветник в София. През мандата ⁨2007–2011⁩ г. той е избран от листата на ГЕРБ, като представлява собствената си политическа формация ДРОМ.

По този начин политическата му кариера преминава през местната власт, парламентарното представителство и ръководството на партията.

Името на Илия Илиев е свързано и с едно от по-значимите дела за злоупотреби с държавни средства през последните години. 

През март 2019 г. Софийският градски съд постановява осъдителна присъда срещу него по дело за присвояване на средства от Национална компания „Железопътна инфраструктура“ (НКЖИ). Разследването е свързано със схема с документи и договори за дейности, за които според обвинението са изплатени средства, без съответните работи да са били извършени от посочените изпълнители.  

По делото са подсъдими още бившият заместник-министър на транспорта Антон Гинев и бившият директор на железопътната секция в Русе Огнян Георгиев. На Илиев е наложено наказание от две години лишаване от свобода с петгодишен изпитателен срок. Софийският апелативен съд впоследствие потвърждава присъдата. Според съдебните данни деянието, за което е осъден, е свързано със съучастие в присвояване на 915 790,70 лева от НКЖИ. Наложена му е и забрана за заемане на ръководна длъжност в държавни учреждения и предприятия за три години, както и забрана за упражняване на търговска дейност за същия срок.

Илиев е бил разследван и съден и по обвинение за купуване на гласове по време на парламентарните избори през 2014 г.  

Според обвинението той и Иван Тодоров, който също е бил кандидат за народен представител от ДПС, са организирали схема за предоставяне на пари на избиратели в Ямбол срещу подкрепа на изборите.  

През март 2021 г. Софийският градски съд оправдава Илиев. Магистратите приемат, че обвинението не е доказано, като посочват и процесуални нарушения при събирането на доказателствата. През април 2022 г. Софийският апелативен съд потвърждава оправдателната присъда. Така делото за купуване на гласове приключва с оправдаването на бившия депутат.

Настоящата операция на ГДБОП в Костинброд е насочена към предполагаемо отклоняване на значителни финансови средства при изпълнението на обществени поръчки във ВиК сектора. 

По предварителна информация разследването е свързано с т.нар. „бургаска афера“, при която в полезрението на разследващите попаднаха представители на местното ръководство на ДПС, включително областният председател Христо Широков. При операцията в Костинброд са открити пари и скъпи вещи, а разследващите проверяват и имоти. Засега обаче не са оповестени официални подробности за конкретните действия, за които се проверява Илиев, нито дали срещу него са повдигнати обвинения по новия случай. 

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