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"Морска администрация" извърши обследване на потъналия контейнеровоз

"Морска администрация" извърши обследване на потъналия контейнеровоз
БТА

По информация на „Морска администрация“ горивото на кораба е леко - газьол, който при евентуален разлив се изпарява сравнително бързо, уточняват от областна управа

Екипи на Изпълнителна агенция „Морска администрация“ са извършили обследване на контейнеровоза „CONTSHIP JET“, който в сряда беше поразен от три морски дрона и впоследствие потъна, съобщиха от Областната администрация във Варна.

След оценката на състоянието на плавателния съд експертите са информирали областния управител Марио Смърков, че към момента не се очакват значителни негативни последствия за морската среда и крайбрежието.

По информация на „Морска администрация“ горивото на кораба е леко - газьол, който при евентуален разлив се изпарява сравнително бързо, уточняват от областна управа.

Според експертната оценка не се очаква горивото да достигне българския бряг.

Компетентните институции поддържат постоянна координация във връзка с инцидента с поредния търговски кораб, поразен от морски дронове в близост до териториалните води на България, съобщават още от Областна администрация.

Наблюдението на състоянието на морската среда продължава. При установяване на риск от замърсяване или промяна в обстановката отговорните институции са в готовност да предприемат своевременни действия в рамките на своите правомощия.

Областна администрация - Варна продължава да следи ситуацията в координация с компетентните държавни органи.

Припомняме, че екипажът от 18 души - 14 филипинци и четирима украинци, беше спасен, а моряците бяха транспортирани във Варна.

"Корабът беше натоварен с 421 контейнера, пълни с различни горива и други опасни класове товари", каза вчера командирът на Военноморските сили контраадмирал Кирил Михайлов. Част от тях – 20 контейнера, са паднали зад борда.

Проби от морската вода в пет пункта по Черноморското крайбрежие ще бъдат взети днес, за да се провери за замърсяване след инцидента с контейнеровоз.

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