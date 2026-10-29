адмирал Ефтимов: България не е във война

"До края на ноември България, Румъния и Турция ще обсъдят конкретни мерки за съвместна защита в Черно море. Военните ни са получили предварително предупреждение за последната атака с дронове, но произходът на безпилотните апарати все още се анализира".

Това заяви началникът на отбраната в оставка адмирал Емил Ефтимов пред БТВ.

„България не е във война и сме защитени“, увери Ефтимов, като подчерта, че страната разполага с възможности за реакция при усложняване на обстановката.

По думите му дроновете при последната атака в Черно море са дошли от източно, морско направление. Българските военни са получили предварителна информация за заплахата, а разузнавателен самолет е засякъл движението около 30 минути преди инцидента.

Информацията е била предадена на компетентните национални и съюзнически органи. Засега обаче няма категорични данни за произхода и принадлежността на безпилотните апарати.

Началникът на отбраната съобщи, че се обсъждат промени в Закона за отбраната и въоръжените сили, които да позволят по-бърза реакция при усложнена обстановка.

Паралелно с това армията разширява възможностите си за наблюдение и противодействие на безпилотни системи.

Предстои разгръщането на система с радиус на действие над 150 километра, която ще осигурява разузнавателни и наблюдателни способности от въздуха, а впоследствие и възможности за нанасяне на удари.

Ефтимов подчерта, че няма универсално решение срещу всички видове дронове. Ефективната защита изисква съчетаване на различни технологии и средства, включително радари, разузнавателни системи и авиация.

Метеорологичните условия са ограничили възможностите за противодействие при последния инцидент, но по думите му наличните механизми за реакция и спасителните действия са били задействани.

До края на ноември България, Румъния и Турция трябва да обсъдят конкретни стъпки за засилване на сътрудничеството и съвместната защита в Черно море.

Адмирал Ефтимов коментира и ситуацията с потъналия кораб, на борда на който е имало 421 контейнера. Част от тях според наличната информация може да съдържат опасни химически вещества.

Предстои да бъде извършен мониторинг на морската среда и да бъдат взети проби от водата, за да се установи има ли замърсяване. След оценка на обстановката ще бъде преценено и какви специализирани средства са необходими за обследване на плавателния съд.

Случаят поставя въпроси не само за безопасността на корабоплаването, но и за възможните екологични последици при евентуално изтичане на опасни вещества.

Ефтимов обърна внимание и на друг украински кораб, който е наблюдаван от 23 октомври и впоследствие е бил довлечен от течението в български териториални води.

Плавателният съд представлява навигационна опасност, а Военноморските сили продължават действията за ограничаване и отстраняване на риска.

Ситуацията допълнително подчертава необходимостта от засилено наблюдение на морската обстановка и координация между институциите, особено на фона на военните действия в Черноморския регион.

Адмирал Емил Ефтимов коментира и решението си да се оттегли от поста началник на отбраната, който заема от март 2020 г.

Той обясни, че е преценил кога е настъпил моментът да предаде отговорностите си на своя наследник.

„Човек трябва да знае кога да каже стига“, заяви Ефтимов.

Той не посочи конкретен конфликт или отделно събитие като причина за решението си.