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Енергийната сигурност е във фокуса на ЕС

Енергийната сигурност е във фокуса на ЕС
БТА

Военните действия затрудняват доставките на петрол и газ

Министрите на енергетиката от Европейския съюз ще обсъждат енергийната сигурност преди началото  на зимния отоплителен сезон.

ЕС е изправен пред рязко покачване на цените на петрола и природния газ, заради войните в Иран, Украйна и Йемен.

Военните действия затрудняват доставките на петрол и газ по ключови морски пътища в Ормузкия проток, Черно и Червено море.

Вчера Европейската комисия започна преговори с европейските рафинерии, за да намери начини за увеличаване на производството, припомня НОВА.

27-те ще обсъдят и предложение на Комисията за намаляване на сметките за електроенергия чрез реформи в данъчното облагане за електропреносната мрежа. Едно от предложенията е електроенергията да се облага с по-ниска ставка в сравнение с природния газ.

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