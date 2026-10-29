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Времето през ноември: От минус 7 до 25 градуса

Времето през ноември: От минус 7 до 25 градуса
БТА

През първите десет дни на ноември времето ще е студено и с валежи, а през третото десетдневие температурите ще са до нормите

Най-ниските температури през ноември в страната ще бъдат между минус 7 и минус 2 градуса, по Черноморието - от 2 до минус 5 градуса, а най-високите - между 20 и 25 градуса по Целзий, съобщи за БТА Анастасия Кирилова - синоптик в Националния институт по метеорология и хидрология.

Представяйки прогнозата за ноември, тя заяви че тази година през месеца се очаква средната температура да бъде около или под нормата, която за Северна България и Горнотракийската низина е между 5 и 8 градуса, за високите полета - между 3 и 6 градуса, по Черноморието и долината на река Струма - между 8 и 10 градуса, а в планинските райони - от минус 5 до 3 градуса.

Месечната сума на валежите ще бъде около и над нормата, която за по-голямата част от страната е между 40 и 70 литра на квадратен метър, а в южните и планинските райони - между 60 и 90 литра на квадратен метър.

През първите десет дни на ноември времето ще е студено и с валежи, а през третото десетдневие температурите ще са до нормите.

През първото десетдневие на ноември ще бъде сравнително студено. Времето ще е предимно облачно, с валежи от дъжд, който в самото начало на месеца във високите полета и в ниските планински райони в Западна България ще се примесва или ще преминава в сняг.

И през повечето дни от второто десетдневие се очаква температурите да се задържат по-ниски от обичайните. До средата на периода се запазва тенденцията за предимно облачно време с валежи, предимно от дъжд. През втората половина от десетдневието вероятността за валежи намалява, в низините и котловините изгледите са за предимно облачно и мъгливо време, а в планините и планинските райони - за разкъсване и намаление на облачността. Очаква се и относително повишение на температурите.

През третото десетдневие вероятността за валежи е малка, а температурите ще бъдат близки до климатичните норми. Отново в часовете преди обяд в равнинната част от страната ще преобладава облачно и мъгливо време, а около и след обяд ще има и слънчеви часове. В планините времето ще бъде предимно слънчево.

Ноември е преходен месец между есента и зимата. Нощното изстиване на земната повърхност е значително и броят на дните с облачно и мъгливо време се увеличава. Намаляват спокойните есенни дни.

През ноември динамиката на атмосферните процеси се увеличава. Арктичният въздух по-често достига до Балканския полуостров и нерядко вали сняг. В същото време при топли средиземноморски нахлувания температурите са достигали до 27-30 градуса. Периодите със слънчево и топло време през ноември са наречени „циганско (сиромашко) лято”.

В началото на месеца слънцето в София изгрява в 7 часа, а залязва в 17 часа и 20 минути. Продължителността на деня е 10 часа и 20 минути. В края на ноември слънцето изгрява в 7 часа и 36 минути, а залязва в 16 часа и 54 минути. Продължителността на деня е 9 часа и 18 минути.

Луната през месеца е в следните фази: на 1 ноември е последна четвърт, на 9 ноември е новолуние, на 17 - първа четвърт, а на 24 ноември е пълнолуние, съобщава синоптикът Анастасия Кирилова.

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