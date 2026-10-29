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Зала 1 на НДК се превръща в ледена пързалка за световния спектакъл "Снежанка на лед"

Зала 1 на НДК се превръща в ледена пързалка за световния спектакъл "Снежанка на лед"
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Олимпийски звезди и световни шампиони по фигурно пързаляне ще представят приказката за Снежанка от 14 до 17 януари 2027 г. с впечатляваща хореография, акробатика и специални сценични ефекти

Световният спектакъл "Снежанка на лед" пристига в София в началото на 2027 година. От 14 до 17 януари сцената на Зала 1 на Националния дворец на културата ще бъде преобразена в истинска ледена пързалка, върху която олимпийски състезатели и световни шампиони по фигурно пързаляне ще пресъздадат една от най-обичаните приказки.

Постановката е дело на международната трупа "The International Ice Stars", чиито продукции са гледани от милиони зрители по света. Спектакълът съчетава елементи от класическия балет, фигурното пързаляне и театралното изкуство, допълнени от сложни акробатични изпълнения и сценични ефекти.

Историята за Снежанка, Злата кралица, вълшебното огледало и отровната ябълка ще бъде представена чрез оригинална хореография и авторска музика. За българската публика е предвидено озвучаване на български език, а български актьор ще влезе в ролята на разказвач, който ще води зрителите през развитието на приказката.

В главната роля публиката ще види олимпийската фигуристка Анастасия Голубева. Към нея ще се присъединят Аполинария Панфилова и Дмитрий Рилов, представени сред звездните участници в продукцията като световни и младежки олимпийски шампиони.

В състава са още трикратният шампион на Германия и олимпийски състезател Йоти Полизоакис, победителката в британското телевизионно шоу "Dancing on Ice" Моли Ланаган и шесткратната шампионка на Сърбия Антонина Дубинина.

Един от най-интересните елементи на гостуването е техническото преобразяване на Зала 1 на НДК. Специално за представленията върху сцената ще бъде изградена ледена повърхност, която ще позволи на фигуристите да изпълняват сложни пируети, скокове и акробатични комбинации.

Артистите от "The International Ice Stars" пренасят опита си от големите международни състезания в театрална среда, където спортните умения се превръщат в част от разказването на историята. Чрез движенията и взаимодействието между изпълнителите ще бъдат пресъздадени характерите на приказните герои и основните моменти от сюжета.

Продукцията е насочена към зрители от различни възрасти, като съчетава познатата приказна история със зрелищни изпълнения върху лед.

"Снежанка на лед" ще се играе в Зала 1 на НДК в София от 14 до 17 януари 2027 г. Билетите вече са в продажба, като за деца е предвидена отстъпка от 10 евро в избрани ценови категории.

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