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Убийство в Старозагорско, има задържани

Убийство в Старозагорско, има задържани
БТА

Сигналът за престъплението е получен малко след 14:00 ч. в сряда на спешния телефон 112

83-годишен мъж и жена на 64 са задържани за смъртта на мъж на 59 години в старозагорското село Калитиново.

Това съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР, цитирани от кореспондента на БТА в Стара Загора Павлина Дудева.

Сигналът за престъплението е получен малко след 14:00 ч. в сряда на спешния телефон 112.

Подал го братовчед на жертвата. Мъжът казал, че е открил тялото в дома на убития. Според първоначалната информация смъртта е настъпила след нанесен побой. Двамата задържани живеели в същия имот.

Извършен е оглед на мястото. По случая е образувано досъдебно производство.

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