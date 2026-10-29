Киселина и батерии е превозвал корабът, потънал край нос Калиакра

Екипи на Изпълнителна агенция „Морска администрация“ са извършили обследване на контейнеровоза CONTSHIP JET, който вчера беше поразен от три морски дрона и впоследствие потъна близо до нос Калиакра, съобщиха от МА-Варна.

След извършената оценка на състоянието на плавателния съд експертите са информирали областния управител на Варна Марио Смърков, че към момента не се очакват значителни негативни последствия за морската среда и крайбрежието.

По информация на „Морска администрация“ горивото на кораба е леко - газьол, който при евентуален разлив се изпарява сравнително бързо. Според експертната оценка не се очаква да достигне българския бряг.

От МОСВ добавиха, че сред превозваните товари има литиево-йонни батерии, корозивни течности и киселини, запалими течности, включително етанолови разтвори, битова химия и пластмаси, наред с хранителни стоки, строителни материали, дървесина, техника и индустриални компоненти.

Пред Нова нюз кап. Христо Папукчиев запита: "защо операторът на кораба - израелска реномирана компания, по какъв начин определиха риска и поеха отговорност да пратят този кораб, който не е подготвен да плава при такива условия с повишен риск в Черно море".

Експертът по морска сигурност се чуди трябва ли да допускаме кораби, които поемат излишен риск да плават в прилежащата ни икономическа зона. "Компании, които не преценяват динамиката на риска, нямат право да плават в такава зона с повишен риск", каза кап. Папукчиев