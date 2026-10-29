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Никола Бургазлиев поиска да излезе от ареста след експертизите по делото за АТВ

Никола Бургазлиев поиска да излезе от ареста след експертизите по делото за АТВ
БТА/архив

Защитата на обвиняемия за трагедията в Слънчев бряг настоява за промяна на мярката „задържане под стража“. Приетите по делото експертизи сочат употреба на марихуана преди инцидента и техническа изправност на превозното средство

Адвокатите на Никола Бургазлиев, обвинен по делото за трагичния инцидент с АТВ в Слънчев бряг през лятото на 2025 г., са поискали промяна на мярката му за неотклонение "задържане под стража“. Искането е отправено до Окръжния съд в Бургас, съобщиха от съдебната институция пред агенция "Фокус“.

Защитата настоява за определяне на по-лека мярка, след като в хода на съдебното производство бяха разгледани свидетелски показания и експертни заключения, свързани с обстоятелствата около инцидента.

Делото започна в началото на юли с разпит на свидетели, а в края на август продължи с двудневно съдебно заседание, по време на което бяха изслушани вещи лица.

Тогава магистратите приеха съдебномедицинските експертизи, според които Бургазлиев е употребил марихуана преди инцидента. Заключенията са част от доказателствата, разглеждани в рамките на съдебното производство.

В хода на делото бяха обсъдени и въпроси, свързани с техническото състояние на електрическото АТВ.

Мъжът, който е предоставил превозното средство на Бургазлиев, заяви пред съда, че машината е била в пълна техническа изправност към момента на предаването ѝ.

Това твърдение беше подкрепено и от заключенията на вещите лица. Според експертите по АТВ-то не са установени технически неизправности, включително в спирачната система и педала на газта.

Тези констатации са сред важните обстоятелства, разгледани от съда при изясняването на причините за инцидента.

След изслушването на свидетелите и приемането на експертизите защитата е предприела нова процесуална стъпка с искането за изменение на наложената мярка за неотклонение.

Към момента няма информация съдът да се е произнесъл по искането. До постановяването на нов съдебен акт действа настоящата мярка "задържане под стража“.

Предстои Окръжният съд в Бургас да прецени дали са налице законовите основания за промяна на мярката, като това производство е отделно от окончателното решаване на въпроса за вината на обвиняемия.

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