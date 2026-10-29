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Александър Василев отпадна във втория кръг в Ираклион

Александър Василев отпадна във втория кръг в Ираклион
БТА

19-годишният българин отстъпи в два сета на германеца Михел Хоп

Александър Василев приключи участието си на турнира по тенис на твърда настилка в Ираклион, Гърция, с награден фонд 15 хиляди евро. Българският национал за Купа „Дейвис“ загуби от Михел Хоп с 3:6, 4:6 във втория кръг след 1 час и 32 минути игра.

Василев, поставен под номер 4 в основната схема, навакса ранен пробив в първия сет и изравни за 3:3. Германецът обаче спечели следващите три гейма и поведе в срещата.

Във втората част Хоп запази контрола и не позволи на 19-годишния плевенчанин да излезе напред в резултата. Германецът затвори сета с 6:4 и си осигури място в следващия кръг.

Българинът допусна шест двойни грешки и изпитваше трудности на собствен сервис, докато съперникът му не направи нито една двойна грешка.

На старта на надпреварата Василев победи представителя на домакините Николаос Чатзиавраам с 6:4, 6:1.

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