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Иван Иванов допусна болезнен обрат и отпадна рано в Италия

Иван Иванов допусна болезнен обрат и отпадна рано в Италия
БТА

Българският талант спечели първия сет с 6:1, но загуби от намиращия се под №995 в света Габриеле Кривеларо

Иван Иванов приключи участието си още в първия кръг на турнира на клей в Санта Маргерита ди Пула с награден фонд 30 000 долара. Българинът допусна обрат срещу представителя на домакините Габриеле Кривеларо и отстъпи с 6:1, 4:6, 4:6 след 2 часа и 19 минути.

Световният шампион при юношите започна убедително срещата. Иванов реализира три пробива в откриващия сет и го спечели категорично с 6:1.

Българинът поведе с пробив за 4:3 във втората част, но Кривеларо веднага отговори с рибрейк. В десетия гейм италианецът отново взе подаването на съперника си и изравни резултата след 6:4.

В решителния сет Иванов изостана с 2:5, но отказа да се предаде. Той спаси три мачбола и върна единия пробив, за да намали пасива си до 4:5.

При подаването си за изравняване обаче младият българин отново беше пробит и Кривеларо затвори мача с 6:4. Така намиращият се на 995-о място в световната ранглиста италианец продължи към втория кръг.

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