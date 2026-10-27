Григор Димитров излиза за първи път срещу световния №6

Григор Димитров излиза на корта днес във Виена за първия си мач на турнира от категория ATP 500. Най-добрият ни тенисист ще срещне намиращия се в топ форма италианец Флавио Коболи, а мачът ще започне не преди 21:00 часа българско време. Ще можете да гледате срещата по Max Sport 1.

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Ако спечели, първата ни ракета ще срещне Матео Беретини във втория кръг. Италианецът вече стигна до него, след като победи на старта аржентинеца Томас Мартин Ечевери. Настоящата позиция на Димитров в ранглистата не му позволи да влезе директно в схемата, но организаторите му предоставиха „уайлд кард". Неговият най-добър резултат във Виена е полуфинал през 2022 г.

Димитров няма мачове срещу 24-годишния Коболи, който проби в Топ 10 на световната ранглиста. Италианецът е финалист от „Ролан Гарос", а след това игра полуфинал на Мастърса в Синсинати. В кариерата си до момента има три спечелени титли.