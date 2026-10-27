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Маями Хийт записа най-слабия си старт в НБА от 19 години

Маями Хийт записа най-слабия си старт в НБА от 19 години
БТА

„Горещите" загубиха от Далас Маверикс в четвъртия си мач през сезона

Маями Хийт записа записа най-лошия си старт в НБА от 19 години насам. „Горещите" загубиха у дома от Далас Маверикс със 109:113 и регистрираха четвърто поредно поражение от началото на сезона. Така едва за трети път в историята си тимът от Флорида не успя да спечели първите си четири срещи.

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Новата звезда на отбора Янис Адетокумбо направи каквото можа, но това отново не се оказа достатъчно. Гръцкият национал завърши с 29 точки, като оформи трипъл-дабъл с 14 борби и 11 асистенции. Другата водеща фигура в лицето на Бам Адебайо разочарова със скромните 8 точки за 30 минути на паркета.

В Маями все пак могат да се успокоят, че няма как да запишат най-слабия старт в историята си. Той е от сезон 1988/89, когато „горещите" губят първите си 17 мача.

Голдън Стейт взе първата си победа през сезона и то по впечатляващ начин. Уориърс надви Денвър Нъгетс като гост с 20 точки разлика - 134:114. Никола Йокич имаше сравнително тиха за стандартите си вечер. Сърбинът се отчете с 19 точки, 11 асистенции и 7 борби, а макар ДеМар ДеРоузън да се включи с 21 точки от пейката, това не стигна на Нъгетс.

Стеф Къри вкара 24 за победителите, но бе засенчен от Яксел Ленденборг. Новобранецът бе №1 в мача с 31 точки, 12 борби и 6 асистенции, а завърналият се след контузия Брандън Поджемски вкара 18. Голдън Стейт е с баланс 1-3, а Денвър - с 1-2.

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